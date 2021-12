Na iedere Grand Prix van het seizoen 2021 zet Motorsport.com de mooiste en opvallendste statistieken van de race op een rij. Dit zijn de feiten en cijfers na de 21e ronde van de lopende jaargang, de Grand Prix van Saudi-Arabië op het nieuwe stratencircuit in Jeddah.

Het evenement

>>> Dit was de eerste editie van de Grand Prix van Saudi-Arabië, het 51e nieuwe evenement in de historie van de Formule 1. Het Jeddah Corniche Circuit was het 75e circuit dat sinds 1950 op de kalender is verschenen.

>>> Het is de vierde staat op het Arabisch Schiereiland die een race organiseert, na Bahrein (sinds 2004), de Verenigde Arabische Emiraten (in Abu Dhabi sinds 2009) en Qatar (sinds 2021). De vier evenementen in dit relatief kleine geografische gebied staan allemaal op de kalender van 2021. Dit zou ook het geval moeten zijn vanaf 2023, aangezien Qatar volgend jaar geen race zal organiseren in verband met het WK Voetbal.

>>> De laatste keer dat er twee opeenvolgende GP’s op nieuwe circuits plaatsvonden, was in 1970. Destijds ging het om de Duitse en Oostenrijkse races, respectievelijk op de Hockenheimring en de Österreichring. Met uitzondering van het eerste officiële F1-seizoen 1950 - toen natuurlijk alles nieuw was - is dit slechts een keer eerder voorgekomen: met de GP van Duitsland (op AVUS) en de GP van Portugal (op Monsanto) in 1959.

>>> Valtteri Bottas reed zijn 100ste Grand Prix voor Mercedes. Hij is de 19e coureur in de geschiedenis die 100 races heeft gereden voor dezelfde fabrikant. Het record behoort toe aan Michael Schumacher (180 GP's met Ferrari), terwijl Sebastian Vettel en Lewis Hamilton dat voor twee verschillende teams deden (Red Bull en Ferrari voor de ene, McLaren en Mercedes voor de andere).

De kwalificatie

>>> Lewis Hamilton pakte de 103de pole positie uit zijn carrière, een uitbreiding van het record dat hij zelf in handen heeft. Voor het eerst dit seizoen klokte hij drie races op rij de snelste tijd in de kwalificatie.

>>> Dit was de 30e verschillende Grand Prix en het 32e verschillende circuit waarop Lewis Hamilton een pole achter de naam heeft staan. Dat zijn allebei records.

>>> Het was de 135ste pole voor Mercedes als fabrikant en de 219ste als motorfabrikant.

>>> Voor de 100ste race op rij eindigde Valtteri Bottas de kwalificatie in de top tien (voor de toepassing van gridstraffen). Hij komt daarmee in een zeer exclusief rijtje, bestaande uit twee andere leden: Ayrton Senna (137 opeenvolgende top tien-plaatsen tussen Nederland 1985 en San Marino 1994) en Alain Prost (109 tussen Canada 1983 en Italië 1989).

>>> Aston Martin haalde met geen enkele auto Q2, voor het eerst sinds de Grand Prix van Hongarije van 2019 tijdens het Racing Point-tijdperk (Sergio Perez 17e, Lance Stroll 19e).

De race

>>> Lewis Hamilton behaalde zijn 103de Formule 1-overwinning, nog steeds een record.

>>> Dit is het achtste seizoen in zijn carrière dat Hamilton minstens acht races heeft gewonnen. Hij is ook hier recordhouder, voor Michael Schumacher (zes seizoenen).

>>> Lewis Hamilton won zijn 31e verschillende Grand Prix (waaronder acht van de tien nieuwe GP’s sinds 2020) en won op een 31e circuit (waaronder vijf sinds 2020), beide records. Michael Schumacher is in beide statistieken de eerste achtervolger van de Brit, met respectievelijk 22 en 23.

>>> Hamilton heeft een recordaantal van 16 avondraces gewonnen.

>>> Hamilton reed voor de 176e keer in zijn carrière aan de leiding (een record), met een succespercentage van 61,32% (Juan Manuel Fangio en Alberto Ascari deden het beter met respectievelijk 74,51% en 65,63%).

>>> Dit was Mercedes' 124ste overwinning als fabrikant en 211ste als motorfabrikant.

>>> Het was de 181e podiumklassering voor Lewis Hamilton, wat nog steeds een record is, het 59e podium voor Max Verstappen, die Nigel Mansell evenaarde, en het 67e voor Valtteri Bottas.

>>> Dit was de 20e keer dat deze drie coureurs op het podium stonden (in willekeurige volgorde), een record.

>>> Het was ook de 7e keer dat Hamilton won voor Verstappen en Bottas, nog eenmaal minder dan het meest voorkomende podium (Hamilton-Rosberg-Vettel in die volgorde).

>>> Max Verstappen scoorde zijn 17de podiumplaats van het jaar, in 21 GP's. Hij evenaart het record dat in handen is van Michael Schumacher (17/17 in 2002), Sebastian Vettel (17/19 in 2011) en Lewis Hamilton (17/19 in 2015, 17/21 in 2016, 2018 en 2019).

>>> Lewis Hamilton zette zijn 59ste snelste raceronde neer. Dat is nog steeds flink wat minder dan het record van Michael Schumacher (77).

>> Esteban Ocon eindigde als 4e, Pierre Gasly werd 6e: Frankrijk heeft voor de tweede keer sinds 1997 twee coureurs in de top zes, na de GP van Hongarije van 2021 (Ocon 1e, Gasly 5e).

>>> De Grand Prix van Saudi-Arabië was de vijfde race sinds de oprichting van de Formule 1 die tweemaal werd stilgelegd met een rode vlag, na België 1981, Japan 2014, Brazilië 2016 en Toscane 2020. Lewis Hamilton heeft vier van die vijf races gewonnen, de eerste werd gewonnen door Carlos Reutemann (Williams).

>> Carlos Sainz en Antonio Giovinazzi zijn de enige twee coureurs die de eerste 21 races van het seizoen hebben uitgereden. Ze staan respectievelijk op een finishserie van 28 en 24 GP's. Sainz heeft 1.236 van de 1.239 ronden die dit jaar op het programma staan gereden, Giovinazzi 1221.

>>> Nikita Mazepin, daarentegen, noteerde de vijfde uitvalbeurt in zijn carrière, wat hem het hoogste percentage geeft (5 DNF’s in 21 starts - 23,81%) vóór Fernando Alonso (69/333 - 20,72%) en Max Verstappen (29/140 - 20,71%).

>>> Het is de tweede keer in de historie dat de titelkandidaten in de Formule 1 voorafgaand aan de laatste Grand Prix gelijk staan op punten (369,5 voor Verstappen en Hamilton) na het seizoen van 1974 (52 voor de latere kampioen Emerson Fittipaldi en Clay Regazzoni).