Natte baan tijdens middagsessie testdag voor bandentest

De natte baan geeft de teams de gelegenheid om ook de gloednieuwe 18-inch regenbanden te testen, en eventueel de intermediates als de baan opdroogt. Buiten de georganiseerde wintertesten om is er weinig ruimte voor teams om met deze nieuwe banden te experimenteren. Dat is voor de start van het seizoen wel van groot belang, mochten teams tijdens de raceweekenden onverhoopt op een natte baan moeten rijden.

Pirelli Motorsport-chef Mario Isola wil ook zeker weten dat de nieuwe wielkappen intact blijven tijdens het rijden, omdat de regenbanden iets groeien in diameter. “We willen de regenbanden testen voor de start van het seizoen. Het zou dom zijn om zonder voorbereiding te beginnen, al hebben we ze wel op proefauto's getest. Daarnaast hebben we nu kleine kappen dicht boven de wielen. De regenbanden zijn iets groter dan de slicks, tien millimeter bijvoorbeeld. We moeten zeker weten dat er geen contact komt tussen de kap en het voorwiel, zodat er geen onverwachte problemen optreden. Daarom willen we in de regen testen.”

Verder legt Isola uit hoe ze het precies gaan aanpakken. “We hebben een groot aantal watertanks om een nat circuit na te bootsen. We gaan het volle uur van de lunchpauze gebruiken om de baan nat te maken. Het idee is dat ze in full wet-condities starten en dan met zijn tienen zo gaan rijden dat er een droge lijn ontstaat. Dan krijgen ze ook de kans om het kantelpunt van de regenbanden naar de intermediates te begrijpen. Die banden testen ze dan ook en hopelijk is de baan aan het einde van de middag droog genoeg om ook de overgang naar slicks nog te maken.”

Pirelli heeft verder geen invloed op de werkwijze van de teams. “Dat is het algemene idee voor deze middag. We hebben geen plan voor de teams, ze moeten zelf weten hoe en wanneer ze gaan rijden. Het is nuttig voor ons, maar ook voor hen om beter te begrijpen hoe de banden werken. Misschien hebben we geen natte condities in Bahrein of Saudi-Arabië, maar verder in het seizoen zullen we natte races hebben. Het is goed om daarvoor wat data te vergaren.”