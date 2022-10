F1 vestigt record in VS met vijf invallers tijdens eerste training

Wegens een gebrek aan testmogelijkheden gedurende het Formule 1-seizoen heeft de koningsklasse voor 2022 een nieuwe regel geïntroduceerd om jonge coureurs toch een kans te kunnen geven op kilometers in een moderne F1-auto. In de loop van het seizoen moeten de teams minimaal twee keer een jonge coureur zonder significante F1-ervaring inzetten tijdens een eerste vrije training. Met nog maar vier races voor de boeg moeten alle teams nog minimaal één keer een jongeling inzetten en vier van de tien teams hebben dan ook besloten om dat aankomend weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten te doen. Doordat Haas F1 tegelijkertijd Antonio Giovinazzi laat instappen, worden vijf van de twintig auto's tijdens VT1 niet bestuurd door de vaste rijder en daarmee wordt een record gevestigd.

Ferrari is een van de vier teams die een debutant aan het werk zet tijdens de eerste oefensessie op het Circuit of the Americas. Een unicum, want nooit eerder liet Ferrari een nieuwkomer achter het stuur kruipen tijdens een officiële F1-training. Normaal liet Ferrari dat soort zaken altijd over aan de klantenteams. Robert Shwartzman krijgt de eer om daar verandering in te brengen, want hij stapt tijdens VT1 in de F1-75 voor zijn eerste echte kennismaking met de auto die hij in de simulator al vaak bestuurd heeft. De Rus, die tegenwoordig met een Israëlische licentie rijdt, mocht eerder dit jaar al wennen aan een F1-bolide door in Mugello en Fiorano in de SF21 uit 2021 te stappen. Deelname aan een F1-training is echter ook geheel nieuw voor Shwartzman.

Sargeant kan solliciteren naar F1-zitje

Dat geldt ook voor Logan Sargeant, die bij Williams zijn debuut in een officiële F1-sessie gaat maken. Dat mag de Amerikaan nota bene voor eigen publiek in de Verenigde Staten doen. Ook staat er voor Sargeant het nodige op het spel, want met een goed optreden kan hij goede zaken doen in de strijd om het tweede zitje bij Williams in 2023. Daar lijkt hij al wel aardige papieren voor te hebben, al hangt uiteindelijk alles af van het bemachtigen van een superlicentie. Daarvoor moet Sargeant het Formule 2-seizoen in de top-vijf afsluiten, iets waar hij momenteel naartoe op weg is met de derde plek in de tussenstand.

Alex Palou testte eerder dit jaar al met de McLaren MCL35M in Barcelona. Foto: Monaco Increase Management

Net als Shwartzman en Sargeant maakt ook Théo Pourchaire vrijdag zijn officiële debuut in een F1-weekend, want hij mag namens Alfa Romeo proeven aan de Formule 1. Toch staat er voor de Fransman minder op het spel, want hij weet dat doorstoten tot de koningsklasse volgend jaar nog niet mogelijk is bij de Zwitserse renstal. Ook Alex Palou weet dat zijn debuut in een officiële F1-sessie niet direct gaat leiden tot een kans om te racen. De IndyCar-kampioen van 2021 staat volgend jaar gewoon weer in dat Amerikaanse kampioenschap aan de start, maar dit weekend krijgt hij van McLaren de kans om te laten zien wat hij met de MCL36 kan.

Kan Giovinazzi Haas F1 overtuigen?

De vijfde en laatste coureur die tijdens de eerste training voor de Amerikaanse GP in mag vallen, is dus Giovinazzi. De Italiaan heeft al drie seizoenen F1-ervaring en zijn training voor Haas F1 telt zodoende niet mee voor de twee verplichte trainingen voor nieuwkomers. Toch staat er best wat op het spel voor Giovinazzi, die nog altijd in de race is voor het tweede zitje bij de Amerikaanse renstal. Eerder mocht hij zich tijdens de Italiaanse Grand Prix al bewijzen, nu krijgt hij daar zijn tweede kans voor. Met goede tijden en goede feedback kan hij uitstekende zaken doen in de strijd met Mick Schumacher en Nico Hülkenberg om het vaste F1-zitje in 2023.