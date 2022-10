Max Verstappen won in Japan zijn tweede Formule 1-titel en voegde zich daarmee in illuster gezelschap. In dat lijstje staan onder meer de namen van Mika Hakkinen, Fernando Alonso en Emerson Fittipaldi. De laatstgenoemde coureur kreeg dit in 1972 en 1974 voor elkaar. De Braziliaan weet dus welke druk hierbij komt kijken. Hij is onder indruk van Verstappen en ziet zijn tweede titel als een bevestiging van diens talent. Is het tegenwoordig lastiger om F1-kampioen te worden? "Het winnen van een wereldtitel is in elk tijdperk ontzettend moeilijk", trapt Fittipaldi tegenover VegasInsider af. "In welke periode de sport ook zit, de competitie is lastig. Er is altijd druk. Het winnen van twee kampioenschappen is zeer moeilijk. Voor een coureur is het winnen van een tweede titel wel meer bevredigend. Het is een bevestiging van talent en toewijding. Max is ongetwijfeld ontzettend blij. Het is speciaal om de titel twee jaar achter elkaar te winnen."

De Grand Prix van Abu Dhabi staat menig Formule 1-kijker nog in het geheugen gegrift. De strijd werd in de laatste ronde in de laatste race van het seizoen in het voordeel van Verstappen beslist, al ging er een hoop aan vooraf en was ook de nasleep niet mals. Momenteel wordt Red Bull Racing ervan verdacht het budgetplafond in 2021 te hebben overschreden, iets wat ook invloed heeft op de auto van 2022. Fittipaldi is echter van mening dat op beide titels geen smet ligt. "Nee, dit heeft niets met Max te maken", vervolgt hij. "Naar mijn mening verdiende hij het vorig jaar en verdient hij het dit jaar. Hij heeft in de aanloop naar zijn laatste kampioenschap de meeste races gewonnen en reed fantastisch. Wat er in Abu Dhabi is gebeurd heeft niets met Max' talent te maken. Hij verdiende het kampioenschap. Dat is dit jaar niet anders. Max presteert, toont zijn talent en laat zien dat hij niet onder druk bezwijkt. Hij liet zien een echte kampioen te zijn. Als je als titelverdediger aan de start verschijnt, dan is er veel druk. Hij is daar goed mee omgegaan."

Indrukwekkende Hamilton

Verstappen was de eerste na Nico Rosberg die Lewis Hamilton van een wereldtitel wist af te houden. In 2022 kreeg de Brit geen kans meer om ten strijde te trekken tegen de Nederlander, dit vanwege een tegenvallende Mercedes-bolide. Fittipaldi vindt het krachtig hoe Hamilton niet heeft opgegeven. "Lewis heeft ons meer geleerd dan hij zichzelf heeft geleerd. Het was voor hem uiteraard heel teleurstellend dat hij begin dit jaar niet de tools had om te presteren en voor het kampioenschap kon gaan. Het was ongetwijfeld frustrerend om als zevenvoudig wereldkampioen in zo'n situatie te zitten. Hij vocht echter in elke race voor elke seconde en dat maand op maand. Hij werd beter, beter en beter tot waar Mercedes nu staat. Zijn toewijding, talent en houding om hard te werken zijn zeer indrukwekkend. Het herstel van Mercedes is onwijs knap!"