Het Alpine F1-team staat in vuur en vlam sinds de Grand Prix van Monaco, waar de botsing tussen Esteban Ocon en Pierre Gasly in de eerste ronde resulteerde in een withete teambaas Bruno Famin. Ocon was al bestraft door de stewards en werd vervolgens publiekelijk geslachtofferd door zijn baas, die heeft beloofd om "tot de kern van de zaak door te dringen". Volgens onze informatie liggen alle opties op tafel. Wat moet het Franse team doen? We vroegen het ons internationale F1-panel.

"Twee coureurs die elkaar totaal niet aanvullen"

Basile Davoine (Hoofdredacteur Motorsport.com Frankrijk)

De clash tussen de twee Alpine's in Monaco neemt extreme proporties aan. De escalatie kan verklaard worden door twee factoren. De belangrijkste is de interne relatie tussen Esteban Ocon en Pierre Gasly, die waarschijnlijk nooit - of anders heel zelden - opperbest geweest is. De spanning tussen de twee is de afgelopen weken alleen maar toegenomen. Het tweede punt is ontegenzeggelijk het live-interview van Bruno Famin bij Canal+, wat overduidelijk een en ander in gang zette.

De Alpine-baas had zijn begrijpelijke woede over de botsing op een betere manier kunnen uiten, zonder direct partij te kiezen tussen de twee coureurs en de suggestie te wekken dat de gevolgen serieus zouden zijn. Op dat moment had hij nog niet gesproken met Esteban Ocon. Waar hij echter geen controle over had, was dat de Franse uitdrukking ‘trancher dans le vif’ verkeerd opgevat werd aangezien het onmogelijk is om dat te vertalen naar het Engels.

Koel en analytisch als hij is, was Bruno Famin mogelijk wat overweldigd door zijn emoties. We kunnen echter niet uitsluiten dat het een bewuste keuze was om zo naar buiten te treden, in een periode dat de rijders een gevoelig onderwerp vormen binnen Alpine. De manier waarop hij al wekenlang zijn tevredenheid uit over het duo, zonder haast te maken met een contractverlenging voor beide mannen, zegt veel.

Esteban Ocon lijkt in het oog van de storm te zitten... Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Terug naar het specifieke geval van Esteban Ocon. Er is geen twijfel over mogelijk dat zijn aanval in Portier slecht getimed was. Het kwartje viel nu zijn kant op, maar het tegenovergestelde had in Miami kunnen gebeuren toen Pierre Gasly extreem agressief was in de openingsronde. De kwestie kan zonder twijfel worden opgelost met een stevig gesprek, mogelijke sancties of de dreiging van sancties, en een formele schorsing wanneer een dergelijk scenario nogmaals plaatsvindt.

Om nu een stap verder te gaan, door bijvoorbeeld Ocon voor een race te schorsen, zou disproportioneel zijn. Zeker gezien het feit dat de rijder altijd voorbeeldig gehandeld heeft om het project naar voren te helpen, en blijft tot op heden de enige die een zege heeft behaald. Bovendien zou zo’n radicale beslissing nog meer onrust creëren binnen een team wat al een lastige tijd doormaakt…

Aan de andere kant bestaat er geen twijfel dat de toekomst van Ocon bij Alpine aan een zijden draadje hangt. Dat was al voor dit hoofdstuk duidelijk. De grootste fout is dat er twee rijders bij elkaar gezet zijn die elkaar totaal niet aanvullen. Maar dat is iets wat Famin zijn voorgangers in de schoenen kan schuiven.

"Ocon wordt als zondebok neergezet"

Oleg Karpov (F1-journalist GP Racing)

Portier is niet de perfecte plaats om een aanval in te zetten - vraag maar aan Jenson Button en Pascal Wehrlein -, zeker niet wanneer de auto die je probeert in te halen dezelfde kleuren heeft. Desondanks heb ik het gevoel dat Esteban een beetje als zondebok wordt neergezet.

Het team kent een moeilijke start van het seizoen. Dan is het makkelijk om de frustraties af te reageren door een coureur de schuld te geven van zijn fout. Hij had zeker niet moeten doen wat hij heeft gedaan, maar het is belangrijk om te onthouden dat Esteban zich dit jaar als absoluut briljante teamspeler heeft opgesteld. Hij heeft zich geen enkele keer negatief uitgelaten in de media, en het enige waar hij over praat is hoeveel hij gelooft in dit team - ondanks het feit dat datzelfde team hem (en zijn teamgenoot) heeft laten stikken door een auto te maken die niet eens in de buurt komt van zijn talent. Naar de buitenwacht toe heeft hij niets anders gedaan dan het team steunen. Zijn enige zin was: ik geloof in dit team, ik zie positieve veranderingen. Maar het lijkt erop dat het team hem graag onder de bus wilde gooien zodra die gelegenheid zich aandiende.

Het was een verhitte eerste ronde tussen Ocon en Gasly. Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Het interview van Bruno Famin bij Canal+ had heel anders kunnen zijn. Hij had kunnen zeggen dat ze achter gesloten deuren de kwestie zouden afhandelen, dat hij beide rijders wilde spreken voordat hij met de buitenwereld zou praten - maar hij bracht Esteban in de ongemakkelijke positie dat hij van de tv-crews te horen kreeg wat Famin had gezegd. Dat is wat mij betreft geen goed management. Ook omdat dit incident al een tijdje aan het broeien was.

Vanaf de buitenkant leek het alsof de spanning tussen de twee rijders vanaf het begin van het seizoen al opbouwde. Dat is ergens ook wel begrijpelijk, aangezien ze allebei uit hun contract lopen en buiten de deur kijken waar ze hun carrière voort kunnen zetten. Alpine heeft weinig gedaan om hen ervan te overtuigen dat het een geweldige plek is om de komende jaren te vertoeven. Beiden strijden voor hun respectievelijke toekomst. Het is heel gewoon dat ze elkaar willen verslaan om andere teams te bewijzen wie de snellere is. Wat in Monaco gebeurde, begon al in Miami toen Pierre Gasly zich in de krappe sectie een weg langs Ocon worstelde. Hij wist dat degene die na de eerste ronde voor de ander reed, de betere strategie zou krijgen. In China liet Pierre ook bij elke gelegenheid blijken wat het verschil was tussen de upgrades die Esteban had gekregen (wat begrijpelijk was, want hij was tot dat moment de snellere rijder) en de auto die hijzelf had. Dat wekte de indruk dat hij niet erg blij was met de beslissing van het team. Het was heel gênant om twee rijders van hetzelfde team totaal verschillende dingen te horen zeggen over hoeveel het nieuwe pakket opleverde. En ook dat is iets voor het management…

Ocon knokte stevig in Miami, maar liet voldoende ruimte voor zijn teamgenoot. Hij was echter niet blij. We weten niet hoe het intern is afgehandeld, maar overduidelijk niet goed genoeg zodat de rijders weten dat dit niet nogmaals mag gebeuren. Bij elke aanrijding zijn er twee auto’s betrokken. Een deel van de schuldvraag, ook al is het maar een heel klein deel, ligt ook bij Gasly. Maar om in een lastig seizoen alle frustratie en schuld bij een man neer te leggen die het gehele jaar al een rots in de branding is geweest voor het team en die een fout maakte, is simpelweg een zwaktebod van het team.

"Daarmee zou Alpine zichzelf in de voet schieten"

Jonathan Noble (F1-journalist Motorsport.com)

Alpine-teambaas Bruno Famin is woedend over wat er tijdens de Monaco Grand Prix gebeurde, dat moge duidelijk zijn. Het team weet donders goed dat de mogelijkheden om punten te scoren dit jaar schaars zijn. Er is dus geen excuus voor aanrijdingen tussen zijn twee rijders. Van wat ik heb vernomen, liggen alle opties nog op tafel: inclusief de ongelofelijke stap om Esteban Ocon voor de Grand Prix van Canada op de bank te zetten om duidelijk te maken hoe serieus de situatie is. Wat mij betreft, zou zo’n stap een poging van Alpine zijn om het vege lijf te redden. Iemand met het talent van Ocon aan de kant zetten, terwijl hij in staat is om elke kans te grijpen, daarmee zou Alpine zichzelf in de voet schieten.

Esteban Ocon, Alpine F1 A524 Foto door: Erik Junius

Alpine moet in plaats daarvan kiezen voor de route die Mercedes-baas Toto Wolff in 2016 nam toen Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaar bleven raken. Maak duidelijke regels, definieer wanneer een inhaalpoging wel en niet is toegestaan, en wie als schuldige wordt gezien wanneer het fout gaat. Doe wat Mercedes deed en maak wat diagrammen, zodat Ocon en Gasly weten wat ze wel en niet kunnen doen. En vervolgens, maak ongelofelijk duidelijk dat elke overtreding direct resulteert in een schorsing. Geen mitsen en maren. Je ligt eruit. Als de rijders dan nog niet luisteren, dan hebben ze alleen zichzelf ermee en moeten ze vanaf de zijlijn toekijken. Dan is voor iedereen duidelijk dat ze zichzelf boven het team plaatsen - iets wat nooit getolereerd mag worden.

"Eerder een politieke dan een sportieve beslissing"

Roberto Chinchero (F1-verslaggever Motorsport.com Italië)

Ik denk dat we één sleutelelement in gedachten moeten houden wanneer we de recente gebeurtenissen bij Alpine beoordelen. Het is een Formule 1-team, uiteraard, maar het is een team dat een grote fabrikant vertegenwoordigt. Het is een promotiemiddel voor de autoproducent. Alle belangrijke beslissingen moeten in dat licht bezien worden.

Wat afgelopen zondag gebeurde, is onacceptabel voor een raceteam. Het mag niet gebeuren. We hebben dit soort dingen in het verleden echter al vaker gezien, en het zal in de toekomst ook nog gaan voorkomen. In het geval van Alpine was het een zeer pijnlijk moment. Wanneer een team al een lastige periode doormaakt, maakt dit het alleen maar erger - zeker als je je bedenkt dat het in de eerste ronde van de race gebeurde, wanneer Alpine op puntenkoers lag. Gezien de reactie van het management, was dit niet het juiste moment voor een dergelijke actie.

Moet Esteban Ocon hoe dan ook starten? Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Met dit alles in het achterhoofd, zou het me niet verbazen als Bruno Famin Esteban een race aan de kant houdt - maar naar mijn mening is dat niet goed. Mocht dat gebeuren, dan zie ik het vooral als een politieke beslissing en niet als sportieve, want ik betwijfel of Alpine profijt heeft van een andere rijder in de plaats van Ocon. Esteban op de reservebank zetten heeft vanuit sportief oogpunt geen zin.

Wat wél moet plaatsvinden, is een serieus gesprek. Niet alleen met Esteban, maar met beide rijders. Misschien moeten ze er een financiële straf op zetten en hen bewust maken van de gevolgen als zoiets nog eens gebeurt. Alles meer dan dat kan gezien worden als overreactie, misschien zelfs beïnvloed door geruchten over de rijdersmarkt. Naar verluidt heeft Ocon al besloten het team te verlaten.

Alpine heeft veel grotere problemen

Ronald Vording (F1-verslaggever Motorsport.com Nederland)

Dat de actie van Esteban Ocon in Portier allesbehalve handig was, moge duidelijk zijn. Het is met de huidige en veel te logge F1-auto’s een riskante plek om je teamgenoot aan te vallen, en nog meer als je bedenkt in welke situatie Alpine zit. Dat het Franse team in zwaar weer verkeert, is een understatement en dus is puntjes sprokkelen goud waard. Om tijdens de eerste ronde van nota bene de Grand Prix van Monaco – een voor Alpine belangrijke race – alles op het spel te zetten, is niet snugger.

Dat gezegd hebbende, hoort er een groter verhaal bij. Zo is al langer duidelijk dat Ocon en Gasly niet de beste vrienden zijn. Je kunt je afvragen of beide mannen naast elkaar zetten een handige zet is geweest, al mogen we niet vergeten dat die keuze eigenlijk uit nood is geboren. Toen Alpine naast zowel Fernando Alonso als ook Oscar Piastri greep, moet de Franse equipe wel iets en kwam men bij Gasly uit – waarvoor overigens ook nog aardig in de buidel is getast. Het managen van beide Fransmannen blijkt vooralsnog een lastige opgave. Zo waren de rollen in Miami omgedraaid en heeft de teamleiding nadien niet kunnen voorkomen dat het in Monaco in tranen eindigde.

Bruno Famin, Alpine F1 Team, Michael Andretti, Andretti Global Foto door: Erik Junius

Bruno Famin is normaliter niet vaak op spraakmakende teksten te betrappen, maar toonde zich na het incident bij Canal+ ineens furieus. Hij zinspeelde op consequenties, waarna enkele media zelfs een schorsing van Ocon voor Canada hebben genoemd als optie. Zoiets zou echter veel te ver gaan. Om te beginnen heeft Ocon zich dit jaar overwegend – ook in de media – als teamspeler opgesteld. Het zou heel makkelijk zijn geweest om het team af te vallen vanwege de beroerde auto, maar dat heeft hij niet gedaan. Het leidt meteen tot het tweede punt: Alpine heeft veel grotere problemen. Natuurlijk kan het team zich niet veroorloven dat coureurs punten weggooien door hun ego’s, maar de echte problematiek ligt veel dieper. Duidelijke regels, boetes en de dreiging van een schorsing bij nieuwe overtredingen lijken voor nu dan ook betere opties dan op basis van emotie handelen.

Een andere vraag die boven de markt hangt, is wat er richting volgend jaar gaat gebeuren. Met de huidige gang van zaken lijkt het niet meer zo waarschijnlijk dat de Alpine line-up dan nog steeds uit Gasly en Ocon bestaat. Toen we Jack Doohan enkele weken geleden spraken na zijn tweedaagse F1-test in Zandvoort liet hij vol vertrouwen weten dat hij naar eigen zeggen klaar is voor een Alpine-zitje in 2025 en dat hij genoeg heeft gedaan om zo’n plek af te dwingen. Het zijn quotes die met de kennis van nu nog interessanter zijn. Tegelijkertijd valt in deze dynamische rijdersmarkt te betwijfelen of Doohan daadwerkelijk de eerste in lijn is om door te schuiven en ook of hij een verbetering kan vormen. Hoe dan ook, door de gespannen verhoudingen lijkt het bijzonder link om nu nog geld in te zetten op de combinatie Gasly-Ocon voor 2025. En toch zegt het gezonde verstand: als de line-up moet veranderen, doe dat dan voor volgend jaar, maar niets halsoverkop voor Canada. Alpine heeft vooral behoefte aan stabiliteit en rust in de tent, hetgeen er op vele vlakken – ook qua management – jarenlang niet is geweest. Daar moet in Viry en Enstone vooral lering uit worden getrokken.