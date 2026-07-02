Vacature: Word onderdeel van Motorsport.com, het grootste auto- en motorsportnetwerk ter wereld
Motorsport.com Nederland is op zoek naar een fulltime Content Manager die wil bijdragen aan de dagelijkse redactie van de grootste auto- en motorsportwebsite ter wereld.
Foto: Autosport Business Exchange London, A Motorsport Network Event
Heb jij een passie voor autosport - de Formule 1 in het bijzonder - en beheers je de Nederlandse taal uitstekend? Motorsport.com Nederland is op zoek naar een fulltime Content Manager die onze lezers de best mogelijke ervaring wil bieden als onderdeel van ons internationale redactieteam.
In deze functie speel je een belangrijke rol in de dagelijkse presentatie van Motorsport.com Nederland. Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen van de homepage, bewaakt de hoogste redactionele standaarden en zorgt ervoor dat onze content aantrekkelijk, accuraat en relevant is voor het Nederlandse publiek. Daarbij werk je nauw samen met collega's uit ons wereldwijde netwerk om het belangrijkste auto- en motorsportnieuws rechtstreeks uit de paddock naar onze Nederlandse lezers te brengen.
Terwijl onze redactionele organisatie zich blijft ontwikkelen, krijg je bovendien de kans om ideeën aan te dragen, samen te werken met collega's uit verschillende teams en mee te denken over hoe we onze content en dienstverlening voortdurend kunnen verbeteren.
Beschik jij over uitstekende schrijfvaardigheden in het Nederlands, een scherp redactioneel oog en een grote interesse in de Formule 1 en andere auto- en motorsportklassen? En werk je graag in een internationale, digitaal georiënteerde omgeving? Dan maken we graag kennis met je.
Wil je solliciteren? Stuur dan uiterlijk 14 juli je motivatie, cv en (indien mogelijk) enkele voorbeelden van eerder geschreven artikelen naar nl.info@motorsport.com. We kijken uit naar je reactie!
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