Vasseur eist meer van Ferrari F1: "We moeten overal verbeteren"

Ferrari is prima aan het Formule 1-seizoen begonnen. De Italiaanse renstal heeft al twee overwinningen op zak en het gat met koploper Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap bedraagt slechts 24 punten. Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ziet dat de start bemoedigend is, maar is niet van plan om terug te schakelen. In gesprek met onder andere Motorsport.com antwoordt de Fransman op de vraag waar de renstal in moet verbeteren: "Overal."

Dat gedachtegoed hoopt Vasseur in het hele team te kunnen implementeren. "Als je denkt dat je goed in vorm bent, dan gaat het mis. Je moet dezelfde aanpak hanteren en continu zoeken naar verbeterpunten. Dat geldt voor elke afdeling, voor elk vlak, voor de coureurs, voor de pitmuur, voor alles", verklaart de Ferrar-teambaas. "Zelfs wanneer het goed gaat, moet je ervoor zorgen dat het een week later nog beter gaat. Als je ervan overtuigd raakt dat wat je doet goed genoeg is, dan ben je aan het begin van je einde."

Wat volgens Vasseur een onderdeel van de opmars is, is de verschuiving van de focus. Vorig jaar stelde Ferrari de auto vaak optimaal af voor de kwalificatie, terwijl dit seizoen juist meer gekeken wordt naar de beste set-up voor de race. "Maar dat had ook te maken met de omstandigheden waar we ons in bevonden", legt de 56-jarige topman uit. "Aan het einde van vorig seizoen was duidelijk dat het verschil in performance tussen ons en Red Bull in de kwalificatie kleiner was dan in de race. Dat verschil heeft ons vorig jaar flink wat gekost. Nu zijn we meer gefocust geweest op het klaarmaken voor de race. Dat doen we ook met het programma voor het weekend, zo rijden we meer lange stints in VT1."

Deze mentaliteitsverschuiving brengt niet alleen mooie dingen met zich mee, zo erkent Vasseur. Toch is het volgens hem wel de juiste keuze geweest. "Dit kan ervoor zorgen dat de voorbereidingen op de kwalificatie minder goed zijn, want je kan niet alles tegelijk doen", vertelt hij. "Het is geen verandering in mentaliteit, maar eerder een resultaat van de bevindingen van onze terugblik op vorig seizoen."