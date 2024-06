Mercedes F1 test komende week met Antonelli en Schumacher

Komende week zal het geluid van een Mercedes W13 over het circuit van Barcelona schallen. Reservecoureur Mick Schumacher en Mercedes-toptalent Andrea Kimi Antonelli krijgen de kans om met de auto van 2022 de nodige kilometers te maken op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het is een test binnen de Testing Previous Cars-regels, dus mag er nagenoeg ongelimiteerd gereden worden.

Het is voor Antonelli de volgende test in een F1-auto. De jonge Italiaan heeft tot nu toe volgens ingewijden een uitstekende indruk achtergelaten en wordt in de wandelgangen als een serieuze kandidaat voor een zitje bij Mercedes in 2025 genoemd. Ook werd tijdens de Grand Prix van Miami bekend dat een team dispensatie had aangevraagd om hem voor zijn achttiende - dat wordt hij 25 augustus - in F1 te krijgen. In de geruchtenmolen werd vooral naar Williams gewezen, maar bij monde van teambaas James Vowles werd dat ontkend.

Schumacher mag in de rol van reserve ook zijn opwachting maken op het parcours nabij Montmeló. De Duitser lijkt niet op het lijstje van potentiële Mercedes-coureurs te staan, maar geniet wel interesse van onder andere Alpine. Dat de Franse renstal de deur open heeft gezet voor de zoon van de legende Michael Schumacher is niet geheel toevallig, aangezien hij dit jaar voor het merk in het WEC uitkomt.

Geen shoot-out op Silverstone

In een verklaring van Mercedes werd ook nog iets rechtgezet. Volgens de renstal is een verhaal een eigen leven gaan leiden na de vorige TPC-test. In Silverstone maakten Schumacher, Antonelli en vaste coureur George Russell hun opwachting. In sommige media werden tijden met elkaar vergeleken en daar conclusies uit getrokken, iets wat volgens de renstal een verkeerd beeld schetst van de testdagen. "Dat werd gezien als een 'shoot-out', wat niet de intentie noch het resultaat van de test was. We willen benadrukken dat elke coureur een eigen programma, op andere dagen en in andere weersomstandigheden reed. Het is jammer dat speculatie tot conclusies heeft geleid en dat vergelijkingen tussen coureurs werden gepubliceerd. Dit geeft geen eerlijk beeld van wat er is gebeurd", leest een verklaring van de formatie uit Brackley. "Zowel Mick als Kimi heeft zijn werk fantastisch gedaan. Het team is daar absoluut tevreden mee. Wij kijken nu uit naar drie drukke dagen op het circuit volgende week."