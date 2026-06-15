Nog op zoek naar een Vaderdagcadeau? Deze LEGO-sets zijn perfect voor autosportfans

Vaderdag staat voor de deur en dus begint ook de jaarlijkse zoektocht naar een geschikt cadeau voor vaders met een passie voor autosport. Gelukkig heeft LEGO de afgelopen jaren flink ingezet op de autosport, met alles van Formule 1-auto's tot GT3-racers en iconische helmen. Motorsport.com zet negen interessante sets op een rij voor vaders die graag races kijken én bouwen.

GT-racen zit wereldwijd in de lift en BMW behoort al jaren tot de vaste waarden in de klasse. Met de BMW M4 GT3 EVO heeft LEGO een model uitgebracht dat rechtstreeks is geïnspireerd op de auto's die actief zijn in kampioenschappen als IMSA, het GT World Challenge Europe en de 24 uuur van de Nürburgring. De set bevat 747 onderdelen en beschikt onder meer over werkende besturing, een zescilindermotor en openslaande deuren. Voor vaders die liever naar endurance- en GT-races kijken dan naar de Formule 1 is dit een fraaie toevoeging aan de verzameling. Bovendien is het een relatief toegankelijke bouwset die ook geschikt is om samen met oudere kinderen in elkaar te zetten.

De BMW M4 GT3 EVO van LEGO. Foto door: Erwin Jaeggi

Wie Formule 1 zegt, zegt Ferrari. Hoewel de laatste wereldtitel van een Ferrari-coureur inmiddels alweer negentien jaar geleden is, blijft het merk uit Maranello een van de meest iconische namen uit de autosport. LEGO bracht de SF-24 uit als een Technic-model op schaal 1:8, compleet met versnellingsbak, DRS en een gedetailleerde V6-motor. Met een lengte van ruim zestig centimeter is dit niet zomaar speelgoed, maar een volwaardig displaymodel voor op kantoor of in de woonkamer. Een mooie keuze voor vaders die al jaren dromen van een Ferrari in de garage, al is het dan een exemplaar van LEGO.

LEGO-helmen

Niet iedere autosportfan wil een raceauto bouwen. LEGO heeft daarom ook verschillende replica's van racehelmen uitgebracht. Op dit moment zijn er helmen verkrijgbaar van Lando Norris (43023), Oscar Piastri (43017), Lewis Hamilton (43022) en Charles Leclerc (43014). Juist omdat een helm zo'n persoonlijk onderdeel van een coureur is, zijn deze sets bij uitstek geschikt voor fans van hun favoriete rijder. Ze vormen bovendien een stijlvol displaystuk voor in een werkkamer of mancave en nemen aanzienlijk minder ruimte in beslag dan de grotere raceautomodellen.

De LEGO-versies van de helmen van Lando Norris en Oscar Piastri. Foto door: McLaren

Een van de leukste nieuwkomers in de Speed Champions-serie is de F1 Academy-auto van Esmee Kosterman. "Hoe vet is dat?", reageerde ze eerder dit jaar in gesprek met Motorsport.com op het feit dat ze haar eigen LEGO-auto heeft, compleet met een minifiguur van zichzelf. Voor Kosterman staat 2026 vooral in het teken van leren en ervaring opdoen in de F1 Academy, maar dankzij deze LEGO-set heeft ze nu al een tastbaar stukje autosportgeschiedenis op haar naam staan.

Esmee Kosterman met een LEGO F1 Academy-auto. Foto door: Lego

Max Verstappen-fans kunnen natuurlijk niet om de Red Bull Racing RB20 heen. Met deze Technic-set haalt de ontvanger een model in huis van de auto waarmee Red Bull zijn dominante periode in de Formule 1 voortzette. De set zit vol technische details die de vorige generatie Formule 1-auto's kenmerken. Voor Nederlandse racefans is dit waarschijnlijk een van de meest voor de hand liggende cadeaus op deze lijst, zeker voor vaders die al jarenlang op zondagmiddag voor de televisie zitten wanneer Verstappen in actie komt.

Het seizoen 2004 werd gekenmerkt door absolute Ferrari-dominantie. Michael Schumacher won dat jaar dertien van de achttien races en veroverde zijn zevende wereldtitel. De Ferrari F2004 geldt nog altijd als een van de succesvolste Formule 1-auto's ooit gebouwd. Dat maakt deze LEGO-set extra bijzonder. Het model spreekt niet alleen Ferrari-liefhebbers aan, maar ook andere fans die met nostalgie terugkijken op het Schumacher-tijdperk. Een stukje autosportgeschiedenis in bouwsteenvorm.

De Ferrari F2004 van Michael Schumacher als LEGO-set. Foto door: Lego

Deze set is misschien wel de leukste optie voor vaders met jonge kinderen. Naast een Formule 1-auto bevat het pakket namelijk ook een transporttruck waarmee de racewagen naar het circuit kan worden gebracht. Daardoor draait het niet alleen om het bouwen, maar ook om het spelen. Een perfecte gelegenheid om samen met zoon of dochter een middag aan de keukentafel door te brengen. Bovendien is de set extra actueel, omdat het de Formule 1-auto van Audi betreft.

Niet iedereen wil honderden euro's uitgeven aan een Vaderdagcadeau. Gelukkig biedt de Speed Champions-serie volop betaalbare alternatieven. De Ferrari SF90 XX Stradale, de krachtigste straatauto die Ferrari ooit heeft gebouwd, is daar een goed voorbeeld van. De auto zit vol herkenbare details zoals de grote achtervleugel, opvallende aerodynamica en iconische Ferrari-kleuren. Andere interessante opties zijn de Ford Mustang van rally- en gymkhana-legende Ken Block en de APX GP-racewagen uit de nieuwe F1-film.

De Ferrari SF90 XX Stradale van LEGO. Foto door: Erwin Jaeggi

Misschien wel de meest opvallende auto op deze lijst is de Porsche 911 GT3 R van AO Racing, beter bekend als 'Rexy'. De felgroene dinosauruskleurstelling groeide de afgelopen jaren uit tot een publieksfavoriet in het IMSA SportsCar Championship en bij grote endurancewedstrijden. Juist omdat de auto zo anders oogt dan traditionele racewagens, trekt deze LEGO-set meteen de aandacht. Voor vaders die iets unieks zoeken en een zwak hebben voor GT-racen of langeafstandswedstrijden is dit misschien wel de leukste keuze uit het hele overzicht.

Ook van Rexy bestaat een LEGO-versie.

Welke set kies jij?

Of je vader nu fan is van Max Verstappen, Michael Schumacher, GT-racen of juist graag samen met zijn kinderen bouwt: het huidige LEGO-aanbod biedt voor vrijwel iedere autosportliefhebber een passend Vaderdagcadeau. En laten we eerlijk zijn: de kans is groot dat degene die het cadeau geeft uiteindelijk net zo enthousiast mee gaat bouwen als degene die het ontvangt.