Paddockkaarten voor The Racing Day op TT Circuit Assen

Voor vaders die graag dicht op de actie zitten, zijn paddockkaarten voor The Racing Day op TT Circuit Assen een zeer geschikt Vaderdagcadeau. Het grootste gecombineerde auto-, motor- en kartrace-evenement van Europa keert van 31 juli tot en met 2 augustus terug met een vernieuwd programma vol actie op twee en vier wielen.

De reguliere toegangskaarten zijn opnieuw gratis verkrijgbaar. Met een paddockkaart krijgen bezoekers toegang achter de schermen van het evenement en lopen ze tussen de teams, coureurs en racewagens. Op het programma staan onder meer de Porsche Carrera Cup Benelux, BossGP met Formule 1-auto’s en twee nieuwe spectaculaire klassen: de Isle of Man Classic Superbikes en de Nineties Race Car Challenge.

Die laatste categorie belooft een feest van herkenning te worden voor liefhebbers van autosport uit de jaren negentig, met racewagens van merken als Mercedes, Porsche, Renault, Ford, Opel en BMW. Ook in de BossGP valt genoeg spektakel te bewonderen, met onder meer een Toro Rosso STR1 uit 2006 in actie. Daarmee vormen paddockkaarten voor The Racing Day een ideaal cadeau voor vaders die de sfeer van een écht race-evenement van dichtbij willen meemaken.

The Racing Day is het grootste gecombineerde auto-, motor- en kartrace-evenement van Europa. Foto door: The Racing Day

Monopoly Formula 1 Edition

Voor vaders die naast Formule 1 ook dol zijn op bordspellen, is de nieuwe Monopoly Formula 1 Edition een originele Vaderdagtip. In plaats van het traditionele speelbord met straten en stations kiezen spelers hun favoriete Formule 1-team en racen ze met helmvormige pionnen over circuits van de F1-kalender. Onderweg nemen spelers deel aan de zogeheten Monopoly Grand Prix en proberen ze zoveel mogelijk races en punten binnen te halen. Daarmee is het een cadeau waarmee autosportfans ook buiten het raceweekend volledig in Formule 1-sferen kunnen blijven. De Monopoly Formula 1 Edition verschijnt officieel pas op 15 juli, maar is sinds 20 mei al wel wereldwijd te pre-orderen.

LEGO Technic BMW M4 GT3 EVO racewagen

Voor vaders die van GT-racing, techniek en LEGO houden, is de LEGO Technic BMW M4 GT3 EVO racewagen een uitstekend Vaderdagcadeau. De bouwset is gebaseerd op de BMW M4 GT3 EVO waarmee BMW wereldwijd actief is in langeafstandsraces en GT-kampioenschappen, en zit vol realistische details zoals werkende besturing, een zescilindermotor en deuren die open kunnen.

Met 747 onderdelen biedt de LEGO Technic-set uren bouwplezier voor zowel jonge autosportfans als volwassen verzamelaars. Bovendien wordt een code meegeleverd waarmee een digitale versie van de auto kan worden vrijgespeeld in de game Asphalt Legends. Zodra de BMW afgebouwd is, vormt hij dankzij de herkenbare BMW Motorsport-kleuren ook een fraaie blikvanger op een bureau of in een vitrinekast.

De LEGO Technic-versie van de BMW M4 GT3 EVO. Foto door: Erwin Jaeggi

Kaarten voor de Historic Grand Prix op Circuit Zandvoort

Voor liefhebbers van historische autosport is een bezoek aan de Historic Grand Prix op Circuit Zandvoort een bijzonder Vaderdagcadeau. Van 19 tot en met 21 juni komen historische Formule 1-auto’s, klassieke Le Mans-prototypes en iconische toerwagens in actie op het beroemde duinencircuit. Bezoekers kunnen niet alleen genieten van spectaculaire races, maar ook van de unieke sfeer in de paddock.

Extra bijzonder zijn de nieuwe Grid Walk-tickets voor zaterdag en zondag. Daarmee krijgen bezoekers voorafgaand aan de Masters Racing Legends-races toegang tot de startgrid, waardoor ze de historische raceauto’s van dichtbij kunnen bekijken en de sfeer vlak voor de start kunnen meemaken. Een unieke ervaring die normaal gesproken alleen is weggelegd voor prominente gasten, autosporticonen en media.

De officiële MotoGP-game

Voor vaders die naast het kijken naar MotoGP-races ook graag zelf de strijd aangaan op twee wielen, is MotoGP 26 een ideaal Vaderdagcadeau. De officiële game van het MotoGP-seizoen 2026 bevat alle coureurs, teams, motoren en circuits van het huidige kampioenschap en brengt de races realistischer dan ooit tot leven. Nieuw dit jaar zijn dynamische coureursklassementen die gedurende het seizoen worden aangepast op basis van echte MotoGP-resultaten.

Spelers kunnen kiezen tussen een toegankelijke Arcade-ervaring of een uitgebreide simulatiemodus met vernieuwde physics en meer controle over de motor. Daarnaast biedt de carrièremodus meer diepgang dankzij contractonderhandelingen, persmomenten en keuzes die invloed hebben op het verloop van het seizoen. Ook buiten de Grand Prix-weekenden valt er genoeg te doen, met disciplines als Flat Track, Motard en Minibike. Dankzij online multiplayer met cross-play kunnen spelers bovendien wereldwijd tegen elkaar racen. Daarmee is MotoGP 26 een cadeau waar motorsportfans nog lang plezier van zullen hebben.

Spelers kunnen kiezen tussen een toegankelijke Arcade-ervaring of een uitgebreide simulatiemodus. Foto door: Milestone

Oracle Red Bull Racing Crocband Clog

Voor vaders die Formule 1 graag combineren met comfort en opvallende streetwear, is de nieuwe Oracle Red Bull Racing x Crocs Collection een opvallende Vaderdagtip. Oracle Red Bull Racing en Crocs hebben samen een speciale collectie uitgebracht die geïnspireerd is op de wereld van de Formule 1.

Blikvanger van de collectie is de Crocband Clog, waarvan het ontwerp rechtstreeks verwijst naar de Red Bull-F1-auto. Details als een achtervleugel bij de hiel, een halo aan de bovenkant en vier soft banden bij de zool zorgen ervoor dat deze stappers eruitzien alsof ze zo uit de pitstraat komen. Daarnaast bevat de collectie ook de sportievere Classic Runner, die een meer op raceschoenen geïnspireerde uitstraling heeft.

Fans kunnen de schoenen bovendien personaliseren met speciale Oracle Red Bull Racing Jibbitz-bedeltjes. Daarmee zijn deze Crocs niet alleen een comfortabele keuze voor dagelijks gebruik, maar ook een uniek cadeau voor vaders die hun liefde voor de Formule 1 - en Red Bull Racing in het bijzonder - graag buiten het circuit laten zien.

Schaalmodel van de Mercedes-AMG GT3 van Verstappen Racing

Voor Max Verstappen-fans en verzamelaars van exclusieve autosportmemorabilia is dit gedetailleerde 1:18 Spark-schaalmodel van de Mercedes-AMG GT3 in Verstappen Racing-livery een bijzonder Vaderdagcadeau. Met deze auto maakte Max Verstappen recentelijk zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. De auto is voorzien van startnummer 3, de namen van Max Verstappen, Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer én wordt geleverd met een rijdersfiguur van Verstappen. Dankzij het handgeschilderde racevuil oogt het model alsof het rechtstreeks uit de Groene Hel komt.

Daarnaast is er de 1:2 schaalmodelhelm van Max Verstappen voor de 24 uur van de Nürburgring. De replica is gebaseerd op de helm die Verstappen tijdens het evenement droeg en bevat alle herkenbare details, waaronder de iconische leeuw bovenop de helm en de opvallende kleuren die speciaal ontworpen zijn voor zichtbaarheid tijdens nachtelijke omstandigheden op de Nordschleife. Twee unieke collector’s items waarmee iedere autosportliefhebber een stukje endurancegeschiedenis in huis haalt. Wie een iets betaalbaarder alternatief zoekt, kan ook kiezen voor een 1:43-model van de auto of een 1:4-versie van de helm.

Het boek De nieuwe Formule 1 (2026-editie)

Voor vaders die alles over de Formule 1 willen weten, is De nieuwe Formule 1 (2026-editie) van Olav Mol en Erik Houben een ideaal Vaderdagcadeau. Het boek geldt als de opvolger van de populaire bestseller Zo werkt de Formule 1 en neemt lezers mee in de nieuwste ontwikkelingen binnen de koningsklasse van de autosport.

De 2026-editie bevat actuele statistieken, uitleg over de nieuwste technische en sportieve reglementen, informatie over circuits en teams, de kalender voor het komende seizoen en volop achtergrondverhalen. Dankzij de heldere uitleg en vele spectaculaire foto’s is het boek geschikt voor zowel beginnende Formule 1-kijkers als doorgewinterde fans die alles willen weten over de sport. Daarmee is het een cadeau waar iedere autosportliefhebber tijdens het raceweekend graag in zal bladeren.