Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 detail

Ferrari heeft gekozen voor meer koeling voor de Grand Prix van Mexico. Door de ijlere lucht op het hooggelegen circuit hoeven de teams zich ook minder zorgen te maken over de impact die de koelgaten hebben op de aerodynamische performance.

Alfa Romeo C43 detail

Een blik onder de huid van de Alfa Romeo C43. Hier zien we de binnenste elementen van de ophanging en de remcilinders. Ook de remtrommels zijn nog niet gemonteerd, waardoor we de remklauw mooi kunnen zien.

McLaren MCL60 detail

McLaren lijkt te kiezen voor een high downforce achtervleugel, die tevens beschikt over een ‘open-end’ endplate. De formatie gaat in de eerste run in VT1 in elk geval data verzamelen, getuige het reeds bevestigde hekwerk vol met sensoren.

McLaren MCL60 detail

Ook aan de voorkant is de high downforce voorvleugel aanwezig, voorzien van een Gurney over de gehele breedte.

McLaren MCL60 detail

McLaren kiest ook voor een grote luchthapper bij de voorrem. De opening is zelfs aangepast om de pull-rod ophanging te kunnen omringen.

Alpine A523 detail

Een mooi beeld van de Alpine A523 tijdens de opbouwfase, met een interessante lay-out van de fairing van de brake duct. Er zijn nu al tekenen van warmte zichtbaar.

Alpine A523 detail

Ook Alpine heeft verschillende voorvleugels meegenomen naar Mexico, stuk voor stuk met de welvende bovenrand. Op de voorgrond zien we een vleugel voorzien van een Gurney, die op de achtergrond hebben dat niet.

Mercedes F1 W14 detail

De voorvleugel van Mercedes beschikt eveneens over een Gurney op het centrale, beweegbare gedeelte van de bovenste flap.

Mercedes F1 W14 detail

Zoals verwacht ook bij Mercedes een high downforce achtervleugel voor Mexico, voorzien van de eigen versie van de open-end endplate. Zie ook de warmtetape die is bevestigd op de remtrommels aan voor- en achterzijde.

Ferrari SF-23 detail

De high downforce achtervleugel van Ferrari, volledig met Gurney op de bovenrand. De Scuderia maakt nog altijd gebruik van een conventionelere overgang van flap naar endplate. De open-end versie is slechts eenmaal ingezet, tijdens de Grand Prix van België.

Ferrari SF-23 detail

De achterste crashstructuur, remmen en ophanging van de Ferrari SF-23, met de bovenste wishbone goed zichtbaar.

Red Bull Racing RB19 detail

De high downforce achtervleugel van Red Bull beschikt eveneens over de open-end endplate. Het geheel is voorzien van een Gurney op de bovenrand en een V-vormige uitsnede in de centrale sectie om drag te verminderen. Zie ook hoe ver de vin van de achterrem is verwijderd van de remtrommel. Hierdoor ontstaat veel ruimte om koele lucht richting de remconfiguratie te sturen.

Ferrari SF-23 detail

Mooi beeld van het chassis en de vloerrand van de Ferrari SF-23.

Foto: Giorgio Piola Ferrari SF-23 detail

De voorremconfiguratie zonder remtrommel geeft ons de kans de remschijf te zien, inclusief de boorgaatjes voor extra koeling en gewichtsbesparing.