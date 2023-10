Lewis Hamilton en Max Verstappen maakten er in Austin als vanouds een spannend schouwspel van. De winst ging naar de Nederlander, op twee seconden gevolgd door zijn Britse rivaal. De ronden dat Hamilton achter de regerend wereldkampioen reed, leverden hem waardevolle informatie op. In Mexico wijdde hij daarover uit: “De enige plek waar we mogelijk even goed zijn, is op lage snelheid. Onze auto is de afgelopen jaren over het algemeen sterk geweest in langzame delen. Hoe sneller je gaat, hoe groter het verschil met hen wordt… Daarom zijn zij zo snel op circuits als Suzuka. Het was een goede ervaring, het is altijd een goede ervaring om achter hen te rijden. Je ziet het dan met eigen ogen, waar de auto sterker is. Ze kunnen meestal eerder op het gas. De auto beweegt veel minder, de slijtage van de achterbanden is veel, veel gemakkelijker te managen. Ik ben ook in die positie geweest waarbij ik een veel stabielere achterkant had. Het is dan veel eenvoudiger om de temperaturen laag te houden en langer door te gaan op de banden. Zij hebben op dat vlak gewoonweg beter werk geleverd. Hun platform is stabiel, waardoor het voor Max veel, veel gemakkelijker is. Daarom zweet hij ook bijna nooit als hij uit de auto komt!”

Aan de finish moest Hamilton genoegen nemen met de tweede plek, om vervolgens gediskwalificeerd te worden vanwege een illegale plank. Op de vraag of Mercedes in de laatste vier races van het seizoen 2023 nog kans heeft op een overwinning, zegt hij: “Het is altijd lastig om te zeggen: ‘we zijn goed hier, of we zijn goed daar’. We hebben in elk geval een stap gezet. Ik kan echter niet voorspellen in welke van de vier races we dichterbij zitten. Vorig jaar waren we hier in Mexico dichtbij. Dus hopelijk is het dit weekend nog wat spannender. Als we de strategie op orde krijgen, kunnen we mogelijk echt het gevecht aangaan. Brazilië was vorig jaar een geweldige baan voor ons. Als blijkt dat we daar weer dichter bij staan, dan worden dat twee geweldige races. Ik denk dat het gat in Abu Dhabi weer groter is. Dus in de komende twee races hebben we de grootste kans.”

