Hamilton en Leclerc gediskwalificeerd voor F1-race Austin

Wat een feestdag voor Lewis Hamilton leek te zijn, loopt uit in een bittere teleurstelling. De Britse Mercedes-coureur wordt vanwege te veel weggesleten skid blocks gediskwalificeerd en moet zo zijn tweede plaats in de Formule 1-race in Austin inleveren. Niet alleen dat is vervelend voor de Engelsman, maar ook is het nieuws een serieuze knauw in de strijd om P2 bij de coureurs. Sergio Perez loopt zo namelijk weer een aantal punten uit.

Ook Charles Leclerc, van wie de wagen voor hetzelfde vergrijp onderzocht werd, valt uit de eindrangschikking. Zijn Ferrari had eveneens te versleten skid blocks. Deze straf kon er nog wel bij voor de Monegask, want het was sowieso niet een topdag voor hem. Vanaf pole verloor de Ferrari-man continu terrein om uiteindelijk slechts als zesde over de streep te komen.

Na de straffen kan wel de vlag uit bij Logan Sargeant, die in zijn Williams nu zijn allereerste F1-punt aller tijden binnen heeft. En dat ook nog voor zijn thuispubliek, alhoewel die bij de bekendmaking van de straf al lang en breed thuis waren.