Een niet al te spectaculaire sprintrace in Austin wakkerde de discussie over het korte format weer aan. Motorsport.com kon daags erna onthullen dat de Formule 1-bazen een aantal radicale ideeën overwegen, waaronder reversed grids en een geheel losstaand sprint-WK. Bij McLaren is niet al te enthousiast gereageerd op de plannen.

“Meestal ontstaat de actie als men moet gissen welke banden te gebruiken”, zegt Stella wanneer Motorsport.com hem vraagt hoe de sprintraces aantrekkelijker gemaakt kunnen worden. “Kijk naar Qatar. Sommigen begonnen op de soft en dat zorgde voor behoorlijk wat actie, in combinatie met de safety car. De rijders die op de mediums moesten zich vervolgens een weg banen langs de soft-starters. Dat maakte het behoorlijk spannend. In Austin was Carlos Sainz de enige rijder op softs. Dat hielp ons niet, want we verloren behoorlijk wat tijd achter hem. Vervolgens was er wat actie toen coureurs probeerden hem in te halen.”

Volgens Stella is het veel nuttiger om meer variatie in bandenstrategie te creëren dan met allerlei kunstmatige gimmicks te komen: “Ik ben geen groot fan van het creëren van te veel kunstmatig spektakel. Tegelijkertijd denk ik wel dat er ruimte is om wat creatiever te denken. Persoonlijk weet ik niet precies hoe dit gedaan moet worden. Behoorlijk wat actie komt voort uit het bandengebruik. Dus de wijze waarop banden gebruikt worden kan actie creëren, zonder de grid om te hoeven draaien.”

De discussie over de sprintraces zorgt in de paddock voor de nodige verdeeldheid. Sommige teams zijn voorstander van een aanpassing van het format, anderen zijn fel tegen. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al duidelijk laten weten niets te zien in sprintraces met een reversed grid. Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is niet erg enthousiast over de huidige opzet. Hij liet in Amerika al weten dat er aan het huidige format nog gesleuteld moet worden.