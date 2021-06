F1 flexi-wing controverse komt in Frankrijk eindelijk ten einde

De afgelopen Grands Prix ging het vooral om de flexi-wings: achtervleugels die op snelheid onder druk verder doorbuigen dan eigenlijk de bedoeling is en daardoor beter presteren. Dat zorgde de voorbije weken voor heel wat moddergooien, met name tussen titelkandidaten Red Bull Racing en Mercedes. Tijdens de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard kan er eindelijk een streep gezet worden onder deze discussie. Vanaf dit weekend voert de FIA strengere tests in.

De Formule 1-teams hebben een maand de tijd gehad om zich voor te bereiden op de nieuwe technische regelgeving. Meerdere formaties hebben een geheel nieuwe vleugel moeten ontwerpen die voldoet aan de aangepaste maatstaven. Vanaf dit weekend moet er ook rekening gehouden worden met een rotatiecomponent in plaats van enkel achterwaartse buiging.

De nieuwe regels voor de doorbuiging van achtervleugels schrijven voor dat het bodywork niet meer dan één graad mag roteren ten opzichte van een as loodrecht op het middelpunt wanneer er aan de achterzijde op twee punten 750N aan achterwaartse druk wordt toegepast. Daarnaast mag het bodywork niet meer dan één graad roteren ten opzichte van een as loodrecht op het middelpunt wanneer er 1000N aan druk in neerwaartse richting wordt toegepast.

Ferrari SF21 achtervleugel, kwalificatie en race Grand Prix Azerbeidzjan Illustratie: Giorgio Piola

Ondanks de nieuwe richtlijnen die vanaf de Grand Prix van Frankrijk gelden heeft de FIA laten weten proactief te zijn en de achterwaarts gerichte onboardcamerabeelden beter te monitoren. In Baku werden op last van het overkoepelend orgaan alle achtervleugels voorzien van ronde stickers van tien millimeter. Deze werden door de technici als referentiepunt gebruikt om te bepalen in hoeverre de vleugel doorbuigt.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Veel teams gebruiken deze methode zelf al jaren om de flexibiliteit van aerodynamische elementen te beoordelen, al maken zij vaak gebruik van zwartwit geblokte stickers als referentiekader in plaats van de stippen van de FIA.

Een aantal teams kwam in Azerbeidzjan al in actie met een aangepaste vleugel. Zo reed Red Bull Racing met een geheel nieuwe achtervleugel, vergelijkbaar met de versie van Spa 2020.

Red Bull RB16B achtervleugel, Grand Prix van Azerbeidzjan Illustratie: Giorgio Piola Red Bull Racing RB16B achtervleugel vergelijking Illustratie: Giorgio Piola

Bij de nieuwe vleugel ontbraken diverse elementen die bedoeld zijn om de luchtstroming rond de endplate te beïnvloeden, zoals de gewelfde gleuven in het onderste deel en de trapvormige uitsnede aan de bovenrand. Uiteraard zou de rol van deze elementen bij een low downforce configuratie minder groot zijn geweest. Desondanks is het interessant om te zien dat het team kosten noch moeite spaart om elk beetje winst te boeken.