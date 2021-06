Leclerc keert terug naar allereerste helmontwerp voor Franse GP

Formule 1-coureurs zijn vaak het beste te herkennen aan hun helmontwerp. Wie dit weekend tijdens de Franse Grand Prix echter zoekt naar de vertrouwde helmkleuren van Charles Leclerc en Pierre Gasly, komt bedrogen uit. Beide coureurs hebben een eenmalig ontwerp gekozen voor de race op Paul Ricard.

Voor Leclerc geldt dat zijn gebruikelijke helmontwerp hoofdzakelijk rood, zwart en wit is. Die kleuren heeft de Monegask overboord gegooid voor de GP van Frankrijk. In Le Castellet rijdt hij met een helmontwerp waarmee hij negentien jaar geleden zijn eerste meters maakte in de karts, waarbij geel en blauw de belangrijkste kleuren zijn. “Ik herinner me dat Spider-Man op televisie was toen ik het ontwerp tekende. Ik probeerde het op Spider-Mans web te laten lijken”, schreef de Ferrari-coureur op Twitter over zijn helm voor Frankrijk. “Ik heb veel geweldige herinneringen aan dit deel van mijn leven en het wordt bijzonder om het opnieuw te dragen.”

Ook voor Gasly is de Franse Grand Prix een geschikt moment om met een aangepast helmontwerp in actie te komen. De AlphaTauri-coureur rijdt op Paul Ricard een thuisrace en heeft zijn helm daarom voorzien van een Frans sausje. De AlphaTauri-sponsoring is nog overduidelijk aanwezig, maar de overige ruimte is voor deze race in het blauw, wit en rood van de vlag van Frankrijk gespoten. Normaal gesproken zijn die vlakken overwegend rood, waardoor Gasly’s helm sterk lijkt op die van teamgenoot Yuki Tsunoda. Tijdens de GP van Frankrijk is de thuisrijder dus iets makkelijker te herkennen.