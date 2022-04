Vanwege een druk reisschema en de tijd die teams nodig hebben om een circuit in de simulator te laden, proberen F1-coureurs nieuwe banen vaak pas een week voor de race uit. Vier rijders hebben intussen kennisgemaakt met het circuit van Miami. Drie van hen deden dat in de simulator van Red Bull Racing. "Ik heb intussen een aantal rondjes achter de kiezen en ik moet zeggen dat het er best gaaf uitziet", vertelt Gasly aan onder meer Motorsport.com. "Ik vind de lay-out geslaagd. De snelheid ligt hoog en het is vrij uitdagend. Daarnaast zijn er een aantal ongebruikelijke bochten, extreem lange bochten en lange rechte stukken. Ik denk dat het entertainmentgehalte hoog gaat liggen. Ik ben erg enthousiast over de nieuwe unieke locatie."

Ook Sergio Perez heeft inmiddels een aantal virtuele rondjes gereden op de nieuwe baan. De Red Bull-coureur stelt dat er een vrij krappe sectie aan het einde van het rondje zit. Met name het gedeelte van de elfde naar de zestiende bocht wordt een uitdaging volgens de Mexicaan. "Ik vind het een goed circuit", aldus Perez. "Ik denk dat het bochtige gedeelte aardig pittig wordt, net als het zicht. Ik denk dat we een goed potje racen kunnen verwachten. Ik hoop wel dat het asfalt in orde is. We komen geregeld voor verrassingen te staan op nieuwe circuits." AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda valt Perez bij en zegt ook dat het laatste stuk van de baan een uitdaging gaat worden. "Dat is anders dan anders. De bochten zijn daar krap", aldus de Japanner. "Met een safety car verwacht ik wel een drukte van belang. Zelfs in een vliegende ronde ga je daar al vrij traag door de bochten. Het gaat een interessant weekend worden. Hopelijk gaat inhalen hier een belangrijke rol spelen."

Naast de drie Red Bull-mannen heeft ook Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas al mogen proeven aan de nieuwkomer op de kalender. "Het lijkt een goede baan om op in te halen", zegt de Fin over zijn eerste bevindingen. "Ik vind de opzet in ieder geval positief. Het racen gaat er leuk worden. Er zijn een aantal rechte stukken die de inhaalmogelijkheden vergroten. Ik ben benieuwd hoe dit in het echt gaat zijn, maar op papier ziet het er in ieder geval goed uit. Ik denk dat hele event fantastisch gaat worden."