Leclerc likt zijn wonden: Fout als Imola gebeurt niet nogmaals

WK-leider Charles Leclerc reed in de slotfase van de race op Imola op de derde plaats en was op jacht naar Red Bull-coureur Sergio Perez op P2. De Ferrari-rijder ging in de Variante Alta over de grens en spinde. Gelukkig voor hem kon hij zijn weg vervolgen met enkel een beschadigde neus. Na een noodgedwongen pitstop finishte hij als zesde en verloor zo kostbare punten in de titelstrijd. Desondanks heeft hij nog altijd een gezonde voorsprong van 27 punten op Max Verstappen.

Leclerc staat erom bekend zeer hard voor zichzelf te zijn wanneer hij fouten maakt. De Ferrari-coureur erkent dat hij zijn lesje heeft geleerd. Op de vraag of dit het volgende voorbeeld wordt van zijn lijfspreuk ‘een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen’, antwoordt hij: “Ja, al is het ditmaal misschien wat anders. Het is een fout die voortkomt uit de mentale benadering die je op dat specifieke moment in de race had. Ik ben altijd sterk geweest in het analyseren van welk gevoel ik op welk moment in de race heb, en hoe ik dat moet veranderen. Dus ja, het is een fout maar ik leer ervan en het zal niet nogmaals gebeuren.”

Leclerc erkent dat het een rijdersfout betreft, maar benadrukt dat het niets met druk te maken had: “Het hele weekend was er druk, en ik denk niet dat ik eerder fouten gemaakt heb. Deze fout was erg kostbaar, daar leer ik van. Maar het had niets te maken met extra druk of iets dergelijks.” Toch erkent hij dat de schade uiteindelijk wel meeviel: “Ik heb geluk gehad, want ik verloor slechts zeven punten ten opzichte van wat er mogelijk was geweest. Die zeven punten kunnen aan het einde van het seizoen wel heel waardevol blijken. Elk punt telt wanneer je strijdt om de titel. Dus ja, dit gebeurt niet nog een keer.”