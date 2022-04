Volgens Alpine-teambaas Otmar Szafnauer liet de A522 opnieuw zien over een goed tempo te beschikken in de eerste ronde, ook al was dit niet duidelijk te zien in de Italiaanse sprintrace en Grand Prix. Fernando Alonso testte afgelopen weekend een nieuwe vloer en die bleek goed te werken. Een vijfde tijd in de kwalificatie was het resultaat. De Spanjaard viel door graining echter terug tijdens de sprintrace en viel zondag uit door schade aan de sidepod na contact met Mick Schumacher. Esteban Ocon startte de sprintrace als negentiende na een defecte versnellingsbak in de kwalificatie. Hij reed zich zondag naar de elfde stek, maar viel drie plaatsen terug door een tijdstraf van vijf seconden. Deze liep de Fransman op nadat de coureur bijna tegen Lewis Hamilton botste tijdens de bandenwissels.

"Het goede nieuws is dat de auto snel is", vertelt Szafnauer aan Motorsport.com. "Het tempo in de eerste ronde ziet er goed uit, maar we moeten nog werken aan de snelheid in de race. Helaas kreeg Esteban te maken met een versnellingsbakprobleem, maar het was veelbelovend hem als elfde te zien eindigen. Fernando had dus de snelheid om de vijfde tijd te rijden, maar helaas scoorde hij weer niets. Mick raakte hem en dat was het einde van zijn race. Gelukkig bleef het bij het schade aan de sidepod."

De beide Alpine-coureurs kregen in de sprintrace te maken met bandenproblemen, maar Szafnauer zag dat het in de Grand Prix beter ging bij Ocon. "Toen was het minder. Esteban was wel de enige die uiteindelijk de race reed, maar we hadden niet dezelfde hoeveelheid graining als in de sprintrace. Met name op intermedaties leek hij het beter te doen dan anderen. Hij had ongetwijfeld een aantal auto's ingehaald als we langer op de inters hadden kunnen rijden." Over de onveilige pitstop van Ocon zegt de teambaas het volgende. "Hij moest om iemand heen, waardoor de stop trager verliep. Hij zag Lewis wel aankomen en bleef uit de buurt. Lance Stroll werd ook voor hun neus losgelaten, maar die kwam ermee weg. Het is wat het is."