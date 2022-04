Bij de eerste serie bandenwissels werd Esteban Ocon losgelaten door het team, maar botste bijna met Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur moest vol in de ankers en kon de W13 ternauwernood uit de pitmuur houden. Volgens Ocon hing er een luchtslang van AlphaTauri in de weg en moest hij daarom op deze manier vertrekken. Dat team had kort daarvoor Yuki Tsunoda van vers rubber voorzien en dus stonden alle monteurs nog buiten. Hij baalde van de straf: "Ja, dat was frustrerend. We lagen op dat moment elfde, dus die penalty kwam hard aan", aldus Ocon. "Ik moest Lewis vanwege die luchtslang naar buiten duwen. Maar goed, uiteindelijk was er genoeg ruimte. We hebben elkaar niet geraakt."

Op de vraag of hij doorhad dat Hamilton daar reed, antwoordde hij: "Ik kwam erachter toen ik die slang ontweek. Het ging net, maar het was natuurlijk niet heel veilig. Dit werd allemaal door die slang veroorzaakt." Ocon reed vervolgens lange tijd achter de Aston Martin van Lance Stroll. Problemen met de banden en het niet gebruik kunnen maken van DRS - tot aan ronde 34 - maakten het de Fransman lastig. "De voorbanden sleten snel, dat is wat ons tegenhield om meer druk op Lance te leggen. Ik denk dat we hier wel weer het een en ander hebben geleerd. We weten hoe we dit moeten oplossen." De wedstrijdleiding besloot uit veiligheidsoverwegingen DRS lange tijd niet te activeren. Ocon denkt dat hij met de openklappende achtervleugel Stroll snel had kunnen pakken. "Er was op een gegeven moment een grote kans. De auto die voor hem reed was verdwenen. Ik zat er kort op en had kunnen inhalen met DRS, dat bracht wel wat frustratie met zich mee. Ik denk echter wel dat het veiliger was om DRS later toe te staan." De Grand Prix van Emilia-Romagna was de eerste race van het F1-seizoen waarin Ocon niet in de punten eindigde. Hij kwam als veertiende over de streep.

Teamgenoot Fernando Alonso had in Italië de eer om de nieuwe vloer te testen, in Miami ontvangt ook Ocon deze upgrade. De Franse coureur is opgetogen door de data die zijn ploegmaat verzamelde, ondanks dat deze niet de race kon uitrijden. "Dat was een gemiste kans We hadden punten kunnen scoren. Het is balen, maar we slaan terug. Ik denk dat we in VT2 genoeg data hebben verkregen om te zien dat het goed zit. Fernando kwalificeerde zich als vijfde, wat ook niet verkeerd was. In de race hadden we iets meer moeite, maar ik denk dat het mogelijk is om met deze nieuwe vloer beide auto's in de top-tien te krijgen. Ik kijk uit naar het nieuwe onderdeel. Ik denk dat we er weer een stap mee gaan maken."