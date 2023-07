Exit in Q2 voor Russell: "Moeten begrijpen wat er nu gebeurt"

De track limits eisten een hoofdrol op tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Het voornaamste slachtoffer was Sergio Perez, die in Q2 maar liefst drie ronden afgenomen zag worden en daardoor niet verder kwam dan de vijftiende startpositie voor de race op zondag. De Red Bull-coureur was niet de enige grote naam die in dat segment sneuvelde doordat een snelle ronde werd afgenomen. Het overkwam George Russell ook aan het einde van Q2. De coureur uit King's Lynn strandde daardoor op de elfde positie en kon dus vroegtijdig uit zijn W14 stappen. Na afloop tastte hij in het duister over het gebrek aan snelheid, die er ook zonder het afnemen van zijn rondetijden niet was.

"We waren gewoon niet snel genoeg vandaag", zei Russell. "Vanaf de eerste ronden in de training had ik gewoon niet het juiste gevoel met de auto. Dat is lastig als je naar een sprintraceweekend gaat, want je hebt niet veel tijd om veranderingen door te voeren. Laten we kijken wat we richting de zaterdag kunnen doen. Natuurlijk is P11 niet de beste startpositie, maar we hebben dit jaar van verder achteruit al goede resultaten behaald. Nog niet alles is dus verloren. De bandenslijtage leek vrij matig tijdens de training, dus we kijken waarschijnlijk naar een tweestopper. Maar we moeten erachter komen wat er op dit moment gaande is. We hebben het lastig, vooral op zaterdagen."

Teamgenoot Lewis Hamilton wist wel door te dringen tot Q3, waarin de zevenvoudig wereldkampioen beslag legde op de vijfde startpositie. Toch hoopt hij op iets meer in de sprint shootout, waarin zaterdag wordt gestreden om de beste startpositie voor de sprintrace. "We gaan proberen om het beter te doen in de sprintkwalificatie, afhankelijk van het weer en de temperaturen. En daarna is de vijfde plek een goede, sterke uitgangspositie voor de race op zondag", aldus Hamilton. "Vorig jaar startte ik volgens mij verder naar achteren en was het een zware race, dus ik hoop dat we zondag een betere race kunnen hebben."

Bij teambaas Toto Wolff was na de kwalificatie absoluut geen sprake van tevredenheid, nadat Mercedes langzamer was dan beide Ferrari's en ook de met upgrades uitgeruste McLaren van Lando Norris voor zich moest dulden. "Het was ondermaats. We kwamen hier met de verwachting dat we voor P2 en P3 zouden strijden met de Ferrari's of Aston Martins, maar we hebben veel minder gepresteerd", concludeerde hij bij Sky Sports. "Je ziet dat de tijdsverschillen niet groot zijn. Twee tienden sneller of langzamer maakt al een groot verschil. We nemen iets mee naar Silverstone en hopelijk heeft dat dezelfde impact als het nu op de McLaren en de Ferrari's heeft."