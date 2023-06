McLaren gaat in beroep tegen dure tijdstraf Norris in GP Canada

In Canada werkte Lando Norris naar eigen zeggen een van zijn betere races van het Formule 1-seizoen 2023 af. De McLaren-coureur knokte zich op het Circuit Gilles Villeneuve naar de negende plaats, maar die positie zou hij na het vallen van de vlag niet vasthouden. Hij kreeg eerder in de race namelijk al een tijdstraf van vijf seconden voor onsportief gedrag. Aanvankelijk was onduidelijk wat daar precies mee bedoeld werd, maar uit een document van de FIA bleek dat het een voorval achter de safety car betrof. Norris liet in de twaalfde ronde een gat vallen richting teamgenoot Oscar Piastri, zodat een zogenaamde 'double stack'-pitstop voorkomen kon worden. De stewards oordeelden echter dat dit in strijd was met de sportethiek en gaven de Brit daarom een tijdstraf, die hem terugwierp naar de dertiende positie.

Na afloop van het treffen in Montreal gaf Norris al aan dat hij niet begreep waarom hij de tijdstraf had gekregen en een kleine twee weken later, op de vrijdag van de GP van Oostenrijk, wordt duidelijk dat McLaren het er niet bij laat zitten. Na gesprekken tussen de renstal uit Woking en de FIA heeft het team besloten om vervolgstappen te zetten en het regelgevend orgaan te vragen om opnieuw naar de situatie te kijken. Dat doet McLaren door de zogenaamde right of review-procedure in gang te zetten, zo maakt de formatie vrijdagavond bekend in een verklaring. "We steunen de FIA en de stewards en we vertrouwen ze terwijl zij zich bezighouden met een lastige taak", meldt McLaren in een statement. "In Canada werden we verrast door de straf en waren we niet zeker over de redenering achter het besluit. We hebben meteen na de race met de stewards gesproken om hun redenen voor de straf te begrijpen."

"Het reglementaire raamwerk van de FIA heeft tools en processen die hen en de sport laten omgaan met de operationele complexiteit van de Formule 1, vooral voor besluiten die tijdens de race genomen moeten worden. De right of review is een van die processen, die de kracht van de institutie laat zien door het toe te staan dat besluiten herzien worden als dat in het belang van de sport is. McLaren omarmt en steunt dat volledig. Gezien deze regeling heeft het team de eerste uitleg ter harte genomen en besloten om de zaak op een rustige en weloverwogen manier te bekijken en een uitgebreid onderzoek uit te voeren, waarbij ook is gekeken naar precedenten. Na dit uitgebreide en zorgvuldige onderzoek vinden wij dat er voldoende bewijs is om een recht op herziening in te dienen bij de FIA, wat we dan ook hebben gedaan."

De FIA moet de right of review van McLaren nog wel goedkeuren, voordat er überhaupt iets veranderd kan worden aan de straf. Om die goedkeuring te krijgen, moeten teams nieuwe bewijsstukken indienen die nog niet beschikbaar waren voor de FIA ten tijde van het genomen besluit. Als er inderdaad 'nieuw en significant bewijs' wordt aangeleverd, dan kan de right of review goedgekeurd worden en mogen de stewards het besluit opnieuw onder de loep nemen.