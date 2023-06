Waarom Norris een straf voor onsportief gedrag kreeg in GP Canada

Lando Norris kreeg tijdens de Grand Prix van Canada een tijdstraf van vijf seconden vanwege 'onsportief gedrag'. Het was op dat moment nog niet helemaal duidelijk wat de McLaren-coureur had gedaan om die tijdstraf op te lopen, maar duidelijk voor hem was wel dat hij nu voor een lastigere uitdaging stond om in de punten te eindigen. In een document van de FIA werd duidelijk waarom Norris die straf kreeg.

Hij zou namelijk in ronde 12 van de race te veel hebben afgeremd tijdens de safety car-fase. Hij wilde hiermee zijn team wat meer ademruimte geven voor een dubbele pitstop voor hem en teamgenoot Oscar Piastri. "De coureur remde af tijdens de safety car-fase om een vertraging in de 'double stack' te voorkomen", leggen de stewards uit in het document. "De coureur remde af om een gat op te bouwen tussen hem en zijn teamgenoot voor hem. Hierdoor hield hij de coureurs achter zich op. Er was tussen bochten 10 en 13 een significant verschil in snelheid tussen de auto met startnummer 4 en startnummer 81 - ongeveer 50 kilometer per uur." Artikel 12.2.1.I van het internationaal sportreglement van de FIA verwijst naar 'elke inbreuk op de principes van eerlijkheid in competitie, gedrag op een onsportieve manier of poging om de resultaten van een competitie te beïnvloeden, op een manier die in strijd is met de sportethiek'. Op basis daarvan kreeg hij dus een tijdstraf van vijf seconden. Het was een pijnlijke, aangezien hij zo van de negende naar de dertiende plaats zakte.

Na afloop van de race op het Circuit Gilles Villeneuve was voor Norris niet duidelijk waarom hij de straf had gekregen. "Het team heeft het me niet verteld, dus ik weet niet waarom ik een straf heb gekregen", zegt Norris, gevraagd door Motorsport.com naar zijn uitleg. "Ik kreeg pas drie seconden van tevoren te horen dat ik naar binnen moest. Toen reed ik voluit, dus ik snap er niets van. Er zijn genoeg gevallen dat je tijdens een virtuele safety car langzamer rijdt. Als ik daar vandaag dus een straf voor krijg, moet ik daar voor de afgelopen drie jaren ook een straf voor krijgen, net als de rest. Maar ik heb niet het gevoel dat ik iets fout heb gedaan."

Ook al viel Norris door de straf tot buiten de punten, spreekt hij wel van zijn beste race van 2023 tot nu toe. "Dit was mijn beste race van het jaar", stelt Norris. "Ik heb hier een van mijn eerste inhaalacties van het jaar uitgevoerd, het was een goede race. Ik verloor een positie [aan Piastri] maar ik heroverde deze weer. Al mijn inhaalacties vonden plaats in de haarspeldbocht. Ik had echt vertrouwen onder het remmen. We hadden een goed tempo. Het was niet geweldig, maar wel goed genoeg om de Alfa Romeo en Alpine bij te houden en een goede kans te maken om het tegen ze op te nemen."

Video: Norris maakt zich in slotfase GP Canada zorgen om 'losse' achtervleugel Ocon