Ocon: Crash Monaco niet de hoofdreden voor afscheid van Alpine F1

Bij het Formule 1-team van Alpine werd het na de Grand Prix van Monaco enorm onrustig. De oorzaak daarvan was de touché tussen Esteban Ocon en Pierre Gasly. Door het incident viel Ocon uit en had Gasly alle geluk dat hij zijn race wel kon vervolgen. Na de race was Alpine-teambaas Bruno Famin woedend en sprak hij uit dat er harde beslissingen genomen zouden worden. Daags na de GP werd bekend wat die beslissing is: Ocon krijgt geen contractverlenging en vertrekt aan het einde van het seizoen.

Het heeft er alle schijn van dat die keuze puur op basis van het incident in Monaco is gemaakt, maar volgens Ocon is dat niet correct. "Ik ben al maanden in gesprek met ze geweest. Alpine en Renault zijn grote bedrijven en zij nemen geen beslissing op basis van één race", vertelt de Fransman. "We hebben met elkaar gesproken en we zijn gezamenlijk overeengekomen dat we na het einde van het contract een einde [aan onze samenwerking] maken."

Voor Ocon is het een vervelend einde van een bijzondere samenwerking. "Ik ben vijf jaar bij dit team geweest. We hebben mooie momenten meegemaakt, er waren ook minder mooie, maar vijf jaar is in de Formule 1 een hele lange tijd", vertelt hij. "Ik kijk uit naar de uitdagingen die voor ons liggen. Ik hoop dat we onze samenwerking met een hoogtepunt kunnen afronden, want ik zit hier al heel lang."

Voorkeursbehandeling Gasly?

Door het aanstaande vertrek van Ocon is er een kans dat Alpine de rest van het seizoen de beste onderdelen op de auto van Gasly zet. Dat is niet iets waar Ocon bang voor is. "In Shanghai kreeg ik de eerste update. Het is dan normaal dat als er voor een auto een update is Pierre die eerst krijgt", legt hij uit. "Maar ik verwacht een eerlijke behandeling. Dat is voor ons erg belangrijk en daar hebben we het vaak over gehad. Ik verwacht dan ook geen problemen."