Voorafgaand aan de Grand Prix van Canada heeft de FIA officieel het Formule 1-reglement voor 2026 gepresenteerd. Het grondeffect blijft de basis, maar verder gaan de nieuwe bolides ingrijpend op de schop. De koningsklasse stapt zoals verwacht over op actieve aerodynamica, zowel aan de voor- als achterkant van de nieuwe creaties. Coureurs krijgen de beschikking over een zogenaamde Z-mode en X-mode, waarbij laatstgenoemde een low-downforce en dus ook low-drag afstelling is voor (alle) rechte stukken. Het is nodig om de luchtweerstand fors omlaag te brengen en dus om de motorregels te laten werken. DRS verdwijnt door deze verandering, al wordt het vervangen door een andere inhaalhulp: de Manual Override Mode. Het doet enigszins aan 'push to pass' uit IndyCar denken, maar met belangrijke verschillen. Gijs Leuvenink en Ronald Vording lichten de nieuwe regels toe vanuit Montreal en gaan ook meteen in op het gewicht, de afmetingen en de vraag hoe snel (of langzaam) de nieuwe auto's zullen zijn.

