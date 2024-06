Albon vreest dat nieuwe regels tot “extreem langzame” F1 leiden

Eerder op donderdag presenteerde de FIA de nieuwe regels voor 2026. Het was al duidelijk dat er vanaf dat jaar met een motor gereden zal worden waarin het elektrische aandeel flink omhoog gaat en die verder op volledig duurzame brandstoffen loopt. Nu is ook bekend hoe het nieuwe chassis eruit komt te zien. De auto wordt kleiner en lichter, voorzien van actieve aerodynamica en krijgt een deels vlakke vloer waardoor die minder afhankelijk wordt van het grondeffect.

“Het lijkt heel langzaam te worden, extreem langzaam”, zegt Alexander Albon in Canada, waar dit weekend de negende race van 2024 gehouden wordt, over de nieuwe regels. “Ik gok dat er heel veel gedaan wordt om ervoor te zorgen dat de snelheid aan het einde van de rechte stukken niet afneemt door de MGU-K en alles. Maar ik denk dat er nog steeds wat werk gedaan moet worden.”

Albon had ook liever gehad dat de nieuwe regels voor de auto wat simpeler waren gebleven. "Het lijkt erop dat de nieuwe motorregels iets gecreëerd hebben wat hersteld moest worden, met als gevolg dat alles extreem ingewikkeld is geworden", laat de Williams-coureur weten aan de geschreven pers in Montreal, waaronder Motorsport.com. "We zijn hierdoor met de aerodynamica een bepaald pad ingeslagen, terwijl ik liever een iets eenvoudigere motor had gehad waarvan bepaalde onderdelen misschien gestandaardiseerd zijn, zodat we terug hadden kunnen gaan naar een meer basic reglement."

Dat de nieuwe auto’s smaller en korter worden, vindt Albon wel positief, maar hij heeft nog wel zijn vraagtekens bij hoe de wagen straks lichter wordt gemaakt. “Ze dwingen de teams om de auto’s lichter te maken, maar ik weet niet waar in de regels daar ruimte voor wordt gegeven. Maar ik ben op dit punt niet op de hoogte van de details. Ik weet dus niet of ze ons een lichtere halo of lichtere wielen gaan geven, maar gewichtsbesparing is niet gratis als het gewoon aan de teams is om het gewicht omlaag te brengen. Met de grootte van de wagens gaan we volgens mij wel de goede kant op. Het is dus ook niet zo dat ik negatief ben over alles. Er zitten in mijn opinie gewoon positieve en negatieve dingen aan het hele gebeuren.”

