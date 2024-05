Ocon op de wip bij Alpine F1, teamleiding is onrust zat

Dat Esteban Ocon en Pierre Gasly geen goede vrienden zijn was al langer duidelijk, maar in de Grand Prix van Monaco kwam het tot een nieuw kookpunt. Bij het uitgaan van Portier richting de tunnel sneed Ocon zijn Alpine-teammaat af, waardoor eerstgenoemde in de lucht vloog en hard neerkwam. De versnellingsbak en de ophanging van de A524 sneuvelden, waardoor zijn race erop zat. Gasly had op zijn beurt alle geluk dat hij zijn weg wel kon vervolgen en pikte zijn eerste punt van het seizoen mee. De boordradio van Gasly sprak boekdelen, hij was verongelijkt door de actie van zijn teamgenoot.

Na afloop van de race was het geduld op bij Alpine-teambaas Bruno Famin. De Fransman was woedend op de manier waarop Ocon zichzelf uitschakelde en ook nog eens bijna Gasly meenam. "De auto is enorm beschadigd. De linkerkant van de ophanging is verbogen en de versnellingsbak is gebroken. De hele versnellingsbak moet vervangen worden, dat kost veel tijd", vertelde een kwade Famin in gesprek met Canal+. "Dit zijn treurige incidenten, het is precies wat we niet wilden zien. De dive van Esteban was compleet buiten proportie. Er komen consequenties. We gaan drastisch ingrijpen."

De laatste zin uit de quote van Famin is door veel mensen geïnterpreteerd als dat Ocon zo snel mogelijk uit het team gezet wordt. Er wordt zelfs door bepaalde media gesuggereerd dat hij in Canada een race moet toekijken. Aangezien Famin in het Frans werd geïnterviewd is er ook een ander vertaling mogelijk. Het "trancher dans le vif" is ook te vertalen als dat er snelle beslissingen genomen gaan worden. Het enige wat Alpine op zondagavond nog losliet over het incident, is dat ze er intern verder over discussiëren.

Tactiek

Motorsport.com heeft vernomen dat de maat bij Famin echt vol is. Het is bekend dat Alpine aan het begin van het seizoen duidelijk heeft gemaakt dat wanneer er kansen op punten zijn, ze die moeten grijpen. Een van de mogelijkheden is om dan de coureur die in de punten rijdt, de ruimte te gunnen om die te pakken. De ander zou dan verdedigend kunnen rijden om daarin te helpen. Een tactiek die concurrent Haas dit seizoen al met succes heeft toegepast. Zo'n plan was voor de race in Monaco ook bedacht, verklaarde Gasly. "Degene wie voor die achter de andere kwalificeerde, die moest achter de ander blijven rijden. Dat gebeurde niet", aldus de coureur.

Het is zoals gezegd niet de eerste keer dat Famin woedend op de acties van de coureurs reageert. In Miami ging het allemaal maar net goed in de openingsronde. Beide rijders moesten zich na de race in Florida melden, waar ze duidelijk te horen kregen dat dit soort capriolen in de toekomst verboden waren. Twee races later ging het echter wel mis, waardoor Famin zich genoodzaakt voelt om in te grijpen.

De opties voor Alpine

Bronnen vertellen dat er verschillende opties op de tafel liggen. Financiële consequenties voor Gasly en Ocon als ze met elkaar clashen, teamorders opleggen dat ze elkaar niet meer mogen aanvallen, of zelfs een coureurswissel. De meest aannemelijke optie is dat Alpine voor de Mercedes 2016 optie gaat. Destijds hadden Nico Rosberg en Lewis Hamilton het zo vaak met elkaar aan de stok, dat de teamleiding van Mercedes ingreep en beide heren een contract liet ondertekenen. Daarin stond dat als ze met elkaar van de baan vlogen, een race schorsing kon volgen voor de veroorzaker van de clash.

Het is duidelijk dat Famin na afloop van de race in Monaco beide coureurs de waarheid heeft gezegd. Vooral Ocon moet het ontgelden. Het is duidelijk dat de toplaag van Alpine de interne onrust die de 27-jarige coureur veroorzaakt zat is. In het verleden was hij al vaker betrokken bij incidenten tussen teamgenoten, met Sergio Pérez bij Force India en Fernando Alonso bij Alpine. De ogen zijn de komende dagen volop gericht op Enstone om te zien in hoeverre er hard ingegrepen wordt.

Video: Het incident tussen Gasly en Ocon in Monaco