Alpine had goed zicht op punten in Monaco, maar in de openingsronde leek het al bijna in tranen te eindigen voor Pierre Gasly en Esteban Ocon. Laatstgenoemde probeerde zijn teamgenoot in te halen in bocht 8, maar wat volgde was contact waarbij de achterkant van de A524 van Ocon ruim een meter in de lucht schoot. Het was einde race voor Ocon en Gasly was boos omdat hij met schade door moest rijden. "Ik was behoorlijk geschokt", zegt Gasly over het incident met zijn teamgenoot. "Het was heel onnodig. Je zou nooit zo'n situatie moeten hebben, zeker als het teamgenoten betreft. Ik ben gewoon verdrietig en teleurgesteld."

Wat Gasly vooral dwarszit in deze situatie, is dat er volgens hem voor de race 'duidelijke afspraken' waren gemaakt. "De achterliggende auto zou gedurende de race ondersteuning moeten bieden, dat was de strategie", legt de Fransman uit. "Helaas gebeurde dat niet. We moeten het hier absoluut over hebben omdat we ons dit niet kunnen veroorloven, zeker niet in een seizoen als dit. Eén of twee punten kunnen van cruciaal belang zijn aan het einde van het jaar, we moeten er dus voor zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt."

Gasly en Ocon begonnen van P10 en P11 aan de race, maar door het wegvallen van Carlos Sainz in de openingsronde waren zij al een plekje opgeschoven. Volgens Gasly had er dan ook meer in gezeten dan één punt voor Alpine. "We lagen toen P9 en P10, dus er was absoluut geen reden om een risico te nemen om beide auto's uit te schakelen. Je kunt het verhaal niet herschrijven, dus we weten niet of het allemaal anders zou zijn gelopen. Maar we stonden er als team zeker sterk voor, met name met de twee auto's voor ons. Ik had het gevoel dat ik de snelheid had om iets te proberen en dat we het slim konden spelen. We hadden verschillende scenario's doorgenomen, maar helaas pakte het niet zo uit. We zullen het nooit weten."

Iets veranderen

Het is niet voor het eerst dat Alpine-teamgenoten Ocon en Gasly elkaar in de weg zitten, ook al zijn er na voorgaande incidenten gesprekken gevoerd. Gasly vindt dat er op een circuit als Monaco 'absoluut geen risico' genomen moet worden en hoopt dat er na dit incident duidelijkheid komt over onderlinge afspraken. "We weten wat er is gebeurd en het belangrijkste voor mij is dat we ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt. We kwamen al te vaak dichtbij. We hebben erover gesproken en moeten gewoon duidelijkheid hebben."

Na de race maakte teambaas Bruno Famin duidelijk dat Ocon de schuldige was en dat de actie van de coureur 'misplaatst' was. Bovendien gaf hij aan dat er 'drastische maatregelen' genomen zullen worden na deze actie, die Ocon op een gridstraf van vijf plaatsen voor de GP in Canada is komen te staan. Gasly wil niet te veel ingaan op de vraag of deze maatregelen te maken zullen hebben met Ocons contractuele situatie - zijn verbintenis loopt net als die van Gasly dit jaar af. "Hij is een professionele coureur. Je weet gewoon wat je moet doen en wat je niet moet doen - al helemaal als het over je teamgenoot gaat. Hij is heel goed, hij weet wat hij doet. Hij moet dus gewoon iets veranderen", concludeert Gasly.

Video: Bekijk hier het incident tussen de Alpine-teamgenoten