Esteban Ocon besloot in de openingsronde van de Grand Prix van Monaco bij Portier zijn teamgenoot Pierre Gasly in te halen. Daarbij raakten de twee Fransen elkaar en werd Ocon zelfs een stuk door de lucht gelanceerd. Bij de klap terug op het asfalt raakte zijn Alpine A524 zwaar beschadigd, waarop Ocon de race moest staken. Ook de auto van Gasly liep schade op, maar hij kon doorrijden.

De wedstrijdleiding nam de zaak in onderzoek en is tot de conclusie gekomen dat Ocon schuldig was aan de aanrijding. Hij kreeg een tijdstraf van tien seconden opgelegd, maar omdat hij al was uitgevallen is die straf omgezet naar een gridstraf van vijf plekken voor de volgende Grand Prix in Canada.

Ook intern kan de crash een staartje krijgen voor Ocon, want teambaas Bruno Famin was op zijn zachtst gezegd niet gecharmeerd van de actie. "We hebben veel schade aan de auto", zei hij tegen Canal+. "De ophanging linksachter is verbogen, de behuizing van de versnellingsbak is beschadigd. We moeten de hele versnellingsbak vervangen, dat is enorm veel werk." Buiten de materiële schade is Famin vooral teleurgesteld in het gedrag van Ocon. "Dit soort incidenten is triest, het is precies wat we niet willen zien. Estebans poging was volledig misplaatst en we zullen er conclusies uit trekken. Dit wil je niet binnen het team, we hebben wel betere dingen te doen dan deze kinderachtige rivaliteit tussen de coureurs te managen."

Excuses

Esteban Ocon heeft inmiddels het boetekleed aangetrokken en biedt op X zijn excuses aan. Hij doet dat overigens niet aan Gasly, maar wel aan het team. "Het incident van vandaag was mijn schuld. Het gat was uiteindelijk te klein en ik bied het team hiervoor mijn excuses aan. Ik hoop op een verdiende puntenfinish voor het team vandaag."

Video: De aanrijding tussen Ocon en Gasly in beeld