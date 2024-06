Magnussen over Monaco-crash: “Pérez probeerde me te intimideren”

De Grand Prix van Monaco was voor Sergio Pérez en Haas F1-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg al na een paar honderd meter ten einde. Op weg naar Beau Rivage kwamen Pérez en Magnussen respectievelijk hun voor- en achterwiel tegen elkaar aan, waarna een grote crash volgde waarbij ook Hülkenberg betrokken raakte. Doordat de vangrails vervolgens gerepareerd moesten worden, duurde het lang voordat de race kon worden hervat.

Terug in de paddock wees Magnussen Pérez als schuldige aan, omdat de coureur uit Guadalajara geen wagenbreedte ruimte had gelaten. Anderhalve week later in Canada is hij nog altijd dezelfde mening toegedaan. “Soms verandert je mening als je het incident later terugkijkt. Maar in dit geval veranderde er weinig”, antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. “Het ding is: hij had me gezien. Ik wist dat hij me gezien had. Als ik er niet zeker van was geweest dat hij me gezien had, had ik me waarschijnlijk terug laten zakken. Maar het was voor mij heel duidelijk dat hij me wel gezien had. Daarom dacht ik dat hij een wagenbreedte ruimte zou laten. Ik vertrouwde erop dat hij dat ging doen. Maar achteraf gezien had ik hem niet moeten vertrouwen. Dat verandert echter niets aan het feit dat hij geen wagenbreedte ruimte heeft gelaten.”

“Misschien had ik met mijn ervaring moeten weten dat sommige coureurs niet altijd genoeg ruimte geven”, gaat hij verder. Magnussen zegt dat een coureur in zijn positie vanaf een zeker moment geen kant meer op kan. “Je rijdt zo dicht bij de muur, terwijl zijn achterwiel nadert, dat je vanaf een bepaald punt gewoon klem zit. Want als je dan nog remt, raakt hij jouw voorwiel met de voorkant van zijn achterwiel. Vanaf een zeker moment kun je dus niet meer terug en ben je overgeleverd aan de genade van de ander.”

“Maar ik had er alle vertrouwen in dat hij me gezien had. Toen ik eenmaal het momentum had, bewoog hij namelijk naar rechts om zich te verdedigen ten opzichte van mij. Ik had zijn hoofd ook zien bewegen. Daardoor twijfelde ik er niet aan dat hij me gezien had. Toen ik later de onboardbeelden terugkeek, zag ik hem ook meerdere keren naar zijn spiegel kijken”, aldus Magnussen. Dat Pérez geen ruimte gaf, verraste hem. “Ik zie Checo niet als een smerige coureur en daarom verraste het me dat hij me geen ruimte gaf. Hij dwong me duidelijk richting de muur om me te intimideren, zodat ik me terug zou trekken. Maar dat is volgens mij niet de manier waarop we zouden moeten racen. Hij kan niet zeggen dat hij me niet gezien had, want dat heeft hij wel. Dat staat als een paal boven water.”