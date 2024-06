Het Formule 1-seizoen is voor Haas F1 Team beter begonnen dan gedacht. Teambaas Ayao Komatsu was ervan overtuigd dat zijn team stijf onderaan zou staan, maar na de eerste acht races staat de Amerikaanse renstal er goed voor. Alpine, Williams en Sauber staan erachter, terwijl de achterstand op RB F1 Team in de stand voor de constructeurs niet heel groot is.

Wel is opvallend dat Nico Hülkenberg de kar trekt en Kevin Magnussen vooral negatief in het nieuws komt. Terwijl Hülkenberg goed kwalificeert en dat regelmatig om weet te zetten in punten, Magnussen slaagt daar niet in. De zware weekenden beginnen voor hem al op zaterdag, waarin hij het niet voor elkaar krijgt om een goede startpositie te bemachtigen. Ferm verdedigen en touchés met andere coureurs leverden op de zondag veel strafpunten op, waardoor hij op de rand van een schorsing staat. Allemaal redenen voor de teamleiding van Haas om te twijfelen over een toekomst met de Magnussen in het team.

Dat het allemaal net niet wil lukken, daar baalt Magnussen enorm van. "Dit is tot nu toe de meest frustrerende start van een seizoen, het is een continu gevecht. Het valt maar niet in elkaar", aldus een balende Deen. "Hopelijk kan ik dat snel omdraaien. Ons pakket is goed, nu moeten we daar nog gebruik van maken."

Kwalificatieproblemen?

Vooral de resultaten in de kwalificatie blijven achter. Vier keer strandde Magnussen al in Q1, en de laatste tien bereiken is nog niet gelukt. Het verschil met Hülkenberg valt dan helemaal op, aangezien de Duitser al vier keer in de top-tien terechtkwam. Vooral in China en Miami waren er grote verschillen tussen beide heren. Hülkenberg kwam in de top-tien, Magnussen viel in Q1 al af.

Uit de data van beide kwalificatiesessies valt te halen dat het op kleine details aankwam. Hülkenberg was slimmer onderweg, met onder andere terugschakelen in de langzamere bochten. Dat zorgt ervoor dat hij meer acceleratiesnelheid uit de bocht heeft. In Miami hanteerde Magnussen dezelfde tactiek, maar daar ging het in de laatste sector mis doordat hij de remmen oververhitte.

Het laat zien dat Magnussen het wel kan, maar dat alles echt op zijn plek moet vallen voordat het zijn kant opvalt. Dat hij daarbij ook zijn nogal risicovolle rijstijl hanteert, zorgt er ook voor dat een foutje altijd op de loer ligt. Met de rijdersmarkt van nu zijn er genoeg coureurs die toe willen slaan als hij zijn plek kwijtraakt. Het is bekend dat Esteban Ocon op het lijstje staat, terwijl Oliver Bearman heel dicht bij een contract is en de vervanger van Hülkenberg - die naar Sauber trekt - lijkt te worden.

Komend weekend in Canada heeft Magnussen een kans om alle critici de mond te snoeren. Het is echter wel zo dat de rijder het nooit makkelijk heeft op het Circuit Gilles-Villeneuve. Slechts eenmaal in zijn toch lange F1-carrière heeft hij daar een punt gescoord. Aan de andere kant laten zijn resultaten uit het verleden zien dat als hij eenmaal de smaak te pakken heeft, hij continu sterk was. Mocht dat lukken, dan kan hij zijn toekomst veiligstellen. Wat hij dan zeker niet moet doen, is weer de grens van het toelaatbare op te zoeken, met alle risico's van dien. Want een schorsing, dat kan hij echt niet gebruiken.

Kort samengevat is het een kwestie van beter kwalificeren, dat niveau vasthouden én geen strafpunt meer scoren. Valt een van deze dingen weg, dan is de kans groot dat hij in 2025 niet meer op de F1-grid te vinden is.