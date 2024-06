Al sinds zijn terugkeer in de Formule 1 als AlphaTauri-coureur heeft Daniel Ricciardo zijn pijlen gericht op het Red Bull-zitje naast Max Verstappen. De Australiër weet nu echter dat die terugkeer er voorlopig niet in zit, nu Sergio Pérez zijn contract met twee jaar heeft verlengd. Ricciardo ziet dit echter niet als het einde van die kansen. "Het is niet dat dit betekent 'oké, dit was het dan', in de zin van 'misschien krijg ik geen kans' of iets dergelijks", trapt Ricciardo af. "Persoonlijk heb ik één geweldig resultaat behaald, in Miami, maar de rest van mijn seizoen is niet echt wat ik van mezelf verwacht had. Ik wil dat mijn seizoen beter gaat lopen dan nu het geval is, om echt te helpen bij dat soort kansen."

Ricciardo stelt bovendien dat hij 'realistisch' is in deze situatie. "Ik denk dat we elk weekend misschien een stapje vooruit zetten... Maar ik wil nog steeds sneller vooruitgang boeken. Ik geloof echt dat we stappen kunnen zetten en geloof er nog steeds in dat ik het tij kan keren en het in de toekomst beter kan doen, dat er een knopje omgaat. Als ik hier volgend jaar nog ben, dan maakt dat me ook blij." Dat laatste is nu ook zijn focus geworden, benadrukt de achtvoudig Grand Prix-winnaar. "Absoluut. Toen mij dat in Monaco gevraagd werd, stond mijn hoofd daar al naar. Ik wist dat ik niet echt genoeg heb gedaan om mensen kippenvel te bezorgen. Ik moet gewoon proberen om dat meer te doen, dat is het wel zo'n beetje."

Ook al kan hij het Red Bull-zitje dus voorlopig uit zijn hoofd zetten, beklemtoont Ricciardo dat hij zijn mentaliteit niet veranderd heeft door bijvoorbeeld een zitje bij RB F1 te accepteren als goed alternatief. "Die mentaliteit is niet veranderd. We zijn nog niet eens halverwege het seizoen, maar hebben al best wat races gehad. Zoals gezegd heb ik één resultaat gehad waar ik echt blij mee was en anderen waar ik misschien minder blij mee was. Ik houd mezelf verantwoordelijk voor het feit dat ik niets spectaculairs heb gedaan. Als je probeert te strijden om een topzitje, dan moet je echt fantastische dingen laten zien. Daarom zeg ik ook dat ik niet denk dat dit betekent dat het nooit zal gebeuren. Ik zou er nog steeds mijn carrière graag willen beëindigen, maar op korte termijn gaat dat nu natuurlijk niet gebeuren. Qua mentaliteit was dat wel een einddoel. Maar nu sta ik hier, en ik moet goed blijven presteren en meer punten pakken. En ik ben blij dat ik dat hier doe. Het team levert goed werk om me daarbij te helpen. Nu komt het dus gewoon op mij aan."