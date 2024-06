Alpine F1 neemt na seizoen 2024 afscheid van Esteban Ocon

In een persbericht stelt Alpine F1 dat zij samen met Esteban Ocon overeen zijn gekomen om het huidige contract niet te verlengen. Het nieuws komt op een opvallend moment, aangezien er onlangs nog controverse ontstond na een crash met teamgenoot Pierre Gasly in de Grand Prix van Monaco. Teambaas Bruno Famin stelde toen dat hij allerlei opties zou overwegen omdat het de zoveelste keer was dat de twee teamgenoten overhoop lagen. Naar verluidt zou de beslissing om het contract niet te verlengen niet direct het gevolg zijn wat er zich heeft afgespeeld in Monte Carlo, al zou het wel bijgedragen hebben aan dat besluit.

"Het is een belangrijke periode in mijn leven geweest om bij dit team in de Formule 1 te racen", reageert Ocon zelf op het nieuws. "Ik ben hier nu vijf jaar fulltime coureur, maar mijn professionele carrière begon bij Enstone toen ik nog een tiener was, dus het zal altijd een speciale plek voor me blijven. We hebben samen geweldige momenten beleefd, maar ook moeilijke momenten. Ik ben iedereen bij het team zeker dankbaar voor deze memorabele tijden. Ik zal mijn plannen zeer binnenkort bekendmaken, maar in de tussentijd ligt mijn volledige focus op het leveren van prestaties op de baan voor dit team en het hebben van een succesvolle rest van het seizoen."

Teambaas Famin bedankt Ocon voor zijn inzet de afgelopen vijf jaar. "Gedurende zijn tijd bij het team hebben we samen een aantal fantastische momenten gevierd, waarvan de beste tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2021 met een gedenkwaardige overwinning. In 2024 hebben we nog zestien races te gaan met een duidelijk doel: onvermoeibaar blijven werken als team om de beste resultaten op de baan te behalen. We wensen Esteban het allerbeste voor het volgende hoofdstuk van zijn racecarrière als dat moment daar is."

Ocon kwam in 2020 bij 'Team Enstone' terecht toen het nog als Renault door het leven ging. In zijn tijd bij Alpine kwam de 27-jarige coureur tweemaal tot een podiumplaats. In 2021 schreef hij de chaotische Grand Prix van Hongarije op zijn naam en in 2023 volgde nog een verrassende derde plek in de Grand Prix van Monaco. Dit jaar loopt het minder soepel voor Alpine, dat in de eerste acht races slechts twee punten pakte: Ocon en Gasly eindigden allebei een keer op de tiende plaats.

Wat nu voor Alpine?

Naar alle waarschijnlijkheid gaat Alpine na dit seizoen wel door met Gasly, wiens contract ook dit jaar afloopt. Voor dat tweede zitje bij de Franse renstal zijn genoeg kandidaten. Onder meer reservecoureur Jack Doohan, WEC-coureur Mick Schumacher en Sauber-coureur Zhou Guanyu zijn in verband gebracht met dat zitje. Famin leek onlangs bovendien te hinten dat het een Academy-coureur zou willen promoveren, waardoor de keuze dan zou kunnen vallen op Doohan of Victor Martins.

Voor Ocon is het nu ook de vraag waar hij terecht kan. Zijn naam is genoemd bij twee teams. Haas F1 zou een geïnteresseerde partij zijn vanwege zijn ervaring en het team weet dat Nico Hülkenberg na dit seizoen vertrekt. Mogelijk promoveert ook Ferrari-junior Oliver Bearman naar Haas F1, waar de toekomst van Kevin Magnussen ook nog onzeker is. Ocon wordt echter ook gelinkt aan Sauber/Audi, mocht Carlos Sainz besluiten om niet naar dat team te stappen.