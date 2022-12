Eindrapport Zhou Guanyu: Solide debuutseizoen, maar magere oogst

Het Formule 1-seizoen van Zhou Guanyu

Positie in het wereldkampioenschap: 18

Aantal WK-punten: 6

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 9e plaats (Groot-Brittannië, Italië)

Beste resultaat: 8e plaats (Canada)

Rapportcijfer: 6,6

Voor de start van het Formule 1-seizoen 2022 waren er nog veel onzekere factoren, maar één ding stond al wel vast: Zhou Guanyu zou aan het einde van het jaar uitgeroepen worden tot beste rookie van het jaar. Veel tegenstand had hij wat dat betreft niet, want hij was de enige nieuwkomer. Dat neemt echter niet weg dat Zhou, die tevens de eerste Chinese coureur met een fulltime zitje in F1 werd, een verdienstelijk debuutseizoen heeft gedraaid. Daarin leerde hij bovendien veel van ervaren teamgenoot Valtteri Bottas, die na vijf seizoenen bij Mercedes ineens weer voor eigen kansen mocht gaan bij Alfa Romeo.

Voorafgaand aan zijn debuut werden er vraagtekens gezet bij het debuut van Zhou, die in drie Formule 2-seizoenen nooit echt in de buurt van de titel is gekomen. Daardoor werd getwijfeld of hij wel echt F1-materiaal was. Die twijfels wist de man uit Shanghai bij zijn debuut al weg te nemen door foutloos te blijven en meteen een puntje te pakken. Natuurlijk werd hij daarbij enigszins geholpen doordat Alfa Romeo de zaakjes goed op orde had bij de start van het seizoen, maar daar heeft hij overigens niet altijd van kunnen profiteren. Zo viel Zhou in drie van de eerste zeven races uit met technische problemen. Na een knappe achtste plek in Canada, waarmee hij zijn beste klassering van het seizoen behaalde, volgde een gigantische crash tijdens de Britse GP. Zhou werd ongedeerd uit zijn bolide bevrijd, maar mocht daarmee wel van geluk spreken nadat de roll bar afbrak bij de impact met het asfalt.

Het ongeluk op Silverstone bleek de aftrap van een moeizamere periode voor Alfa Romeo, dat niet de ontwikkelingssnelheid had van enkele concurrenten. Het gevolg was dat Zhou zich minder vaak in de punten kon laten zien, juist op het moment dat de betrouwbaarheid van de C42 beter werd. Zo viel hij na het ongeluk in de Britse GP nog maar één keer uit, nadat hij in Singapore buiten zijn schuld door Nicholas Latifi in de muur werd gedrukt. Een race eerder eindigde Zhou voor de derde en laatste keer in 2022 in de punten door tiende te worden op Monza, waar hij een groot deel van de race druk zette op invaller Nyck de Vries.

Met een puntentotaal van zes punten heeft Zhou het op papier niet geweldig gedaan, zeker als je bedenkt dat teamgenoot Bottas op 49 punten eindigde. Toch heeft Zhou het heel behoorlijk gedaan, vooral door eigenlijk altijd buiten de problemen te blijven. Slechts één keer was hij op een grote, kostbare fout te betrappen met een crash in de sprintrace in Imola. Zijn er dan geen verbeterpunten te noemen? Absoluut wel, want met name in de kwalificatie kwam Zhou nog wel wat tekort. Met een seizoen ervaring moet dat in 2023 een stukje beter kunnen en dat kan hem dan ook helpen om met meer regelmaat in de punten te eindigen.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6,5 Ronald Vording 6,5 Niels Dijksterhuis 7,0 Bjorn Smit 7,0 Mark Bremer 6,0