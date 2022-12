Eerder deze week werd bekend dat de wegen van het Ferrari F1 Team en teambaas Mattia Binotto gaan scheiden. De Italiaan vertrekt na 28 jaar uit Maranello. Hij voelde niet langer de volledige steun van Ferrari-voorzitter John Elkann en CEO Benedetto Vigna en besloot om zijn contract niet uit te dienen.

Ferrari heeft laten weten in het nieuwe jaar een nieuwe teambaas aan te willen stellen. De algemene opinie is dat het team flink in het nadeel is in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Binotto speelde intern zowel op technisch als op managementvlak een belangrijke rol met zijn kennis en ervaring. Sky F1-analist en voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle liet tijdens de Guild of Motoring Writers’ Annual Awards in Londen weten weinig te begrijpen van de beslissingen van Ferrari. Wel snapt hij dat Binotto genoeg had van de interne en externe druk: “Bij Ferrari werk je voor een land, niet alleen voor een team. Ze zijn hun Chief Technical Officer en hun teambaas kwijt. Het is allemaal een beetje gek, tenzij ze een heel, heel goed iemand klaar hebben staan die hem direct kan vervangen. Maar dit soort dingen hoort ook bij dat team.”

De Brit grapte dat hij zelf wel oren heeft naar de baan, maar voegde daar op een serieuze toon aan toe: “Je moet Italiaans kunnen spreken. Het probleem is dat wanneer je terugkijkt naar de periode waarin ze voor het laatst succesvol waren, ze een Fransman hadden met Jean Todt, een Brit met Ross Brawn, een Zuid-Afrikaan met Rory Byrne en ga zo nog maar even door. Misschien is dat wel wat ze nodig hebben: mensen die niet dagelijks blootgesteld worden aan de Italiaanse media.”

Vooralsnog is niet duidelijk wie Mattia Binotto moet opvolgen bij het Ferrari F1 Team. Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur wordt gezien als de voornaamste kandidaat. Er zou ook contact geweest zijn met McLaren F1-teambaas Andreas Seidl en Red Bull-teambaas Christian Horner, maar zij lijken hun huidige werkgevers trouw te blijven.

