Eindrapport Williams: Oud-kampioenen bereiken nieuw dieptepunt

Williams in het seizoen 2019:

Positie in het constructeurskampioenschap: 10

Aantal WK-punten: 1

Beste resultaat: 10e plaats (Duitsland)

Rapportcijfer: 3,8*

Kan Williams nog dieper zinken? Met die vraag begonnen we vorig jaar het eindrapport van het team uit Grove, nadat de Britse formatie net het slechtste seizoen in haar historie had gedraaid. Helaas voor Claire Williams en co blijkt het antwoord op die vraag: ja.

Het eens zo gevierde Williams was vastberaden om dit jaar een beter seizoen te beleven dan het desastreus verlopen 2018, maar in plaats daarvan ging het verder bergafwaarts met de equipe. Uiteindelijk scoorde het team maar één punt, waarmee het voor het tweede jaar op rij laatste werd in het kampioenschap. Dat 2019 geen beterschap zou bieden, was al heel snel duidelijk. Nadat er eerst een streep werd gezet door een filmdag met de FW42, miste Williams ook de eerste twee testdagen in Barcelona. Een miskleun van jewelste, aangezien er in totaal maar acht dagen gereden kan worden met een nieuwe wagen, alvorens de seizoensopener in Australië voor de deur staat. Het verlate baandebuut van de FW42 leidde tot de exit van Paddy Lowe, die begin 2017 als chief technical officer bij Williams in dienst was getreden.

Het team stond dus al op forse achterstand voordat het kampioenschap überhaupt begonnen was. Het verschil met de anderen was dermate groot dat Robert Kubica, wiens Formule 1-comeback een sprookje had moeten worden, en Mercedes-belofte George Russell, die vorig jaar het Formule 2-kampioenschap op zijn naam schreef, volstrekt kansloos waren in de kwalificaties en races. Williams was er al snel achter dat er een fundamenteel was met de auto, waardoor de problemen ook niet zomaar verholpen waren. Kubica en Russell moesten dus ook nog eens veel geduld betrachten als het ging om verbetering van hun situatie. Williams bleef uiteindelijk tot en met de laatste race in Abu Dhabi het laatste team op de grid.

Het enige WK-punt werd gescoord in de chaotische verlopen en door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Duitsland. Kubica kwam als twaalfde aan de finish in Hockenheim, maar schoof op naar de tiende plaats nadat beide Alfa Romeo-coureurs een tijdstraf van dertig seconden aan de broek hadden gekregen voor een technische overtreding. Het had dus bar weinig gescheeld of Williams had het afgelopen seizoen helemaal geen punten gescoord.

Kubica is er volgend seizoen trouwens niet meer bij. Teleurgesteld over de gang van zaken bij Williams - behalve dat de auto langzaam was kampte men ook met een tekort aan reserve-onderdelen - besloot de Pool dat 2019 zijn eerste en laatste seizoen zou zijn bij dit team. Zijn vervanger heet Nicholas Latifi, die afgelopen jaar al enkele vrijdagtrainingen voor zijn rekening nam en achter Nyck de Vries tweede was geworden in het F2-kampioenschap. Russell gaat wel op voor een tweede seizoen bij de formatie die in de jaren tachtig en negentig nog goed was voor zeven rijders- en negen constructeurstitels. Helaas voor de Canadees en de Brit zijn er nog geen concrete aanwijzigingen dat het in 2020 veel beter gaat bij Williams.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 3,0

Filip Cleeren: 4,0

Ronald Vording: 4,0

Mark Bremer: 4,0