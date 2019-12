Eindrapport Robert Kubica: Williams-misère verpest Pools sprookje

Robert Kubica in het Formule 1-seizoen 2019:

Positie in het wereldkampioenschap: 19

Aantal WK-punten: 1

Beste startplaats: 15 (Italië)

Beste resultaat: 10e plaats (Duitsland)

Rapportcijfer: 4,5*

De terugkeer van Robert Kubica had een sprookje moeten worden. Na in 2011 zwaargewond te zijn geraakt bij een rallyongeluk leek hij nooit meer aan de start van een Formule 1-race te verschijnen. De Pool mocht van geluk spreken dat hij het huiveringwekkende incident - zijn wagen werd doorboord door een stuk vangrail - überhaupt had overleefd. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar liet zich echter niet uit het veld slaan en zat binnen de kortste keren weer achter het stuur van een raceauto. En niet zonder succes: in 2013 pakte hij de titel in het WRC2.

Maar Kubica had maar één doel voor ogen: terug naar de Formule 1. Na tests met verschillende formulewagens nam hij in 2017 voor het eerst weer plaats in een Formule 1-wagen tijdens een door Renault - het team waarvoor Kubica in 2010 reed en in 2011 opnieuw zou racen - georganiseerde test. Het bleef echter niet bij een dagje rijden met een paar jaar oude auto. Kubica voerde nog een paar tests uit voor Renault en werd zelfs als kandidaat gezien voor een racezitje in 2018. Het stoeltje ging echter aan hem voorbij en hij moest hierna genoegen nemen met een rol als reservecoureur bij Williams, dat het sponsorgeld van Kubica wel zag zitten. Maar na een jaar lang meekijken over de schouders van Lance Stroll en Sergey Sirotkin, kwam eind 2018 alsnog het verlossende woord: in 2019 zou Kubica terugkeren op de grid als teamgenoot van Formule 2-kampioen George Russell.

Eind goed, al goed. Maar niet heus. Williams had de zaakjes namelijk totaal niet op orde. De auto was veel te laat klaar en bleek eenmaal op het circuit ook nog eens dramatisch langzaam. Het was al snel duidelijk: voor Kubica en Russell viel er dit jaar geen eer te behalen in de FW42. De enige strijd die zij dit jaar voerden, was met elkaar. In de kwalificaties moest Kubica het genadeloos afleggen tegen de Britse rookie. Russell was op de zaterdag steevast de snellere van de twee. Ook op zondag eindigde het Mercedes-talent vaak voor de meer ervaren Pool. Echter, in een chaotisch verlopen Duitse Grand Prix was het Kubica die voor Russell finishte en zodoende een WK-punt in de schoot geworpen kreeg, nadat de beide Alfa Romeo’s door een tijdstraf buiten de top-tien waren gekukeld. Het zou de enige keer zijn dat er dit seizoen een Williams-coureur een race in de punten eindigde.

Dat Kubica acht jaar na zijn vreselijke ongeluk terug wist te keren in de koningsklasse, is op zichzelf een bijzonder knappe prestatie. Helaas is er door de malaise bij Williams - waardoor hij ook pas bij de Italiaanse Grand Prix het aangepaste stuur kreeg waarom hij had gevraagd - van een glansrijke comeback geen sprake geweest, maar was het een uiterst doffe rentree.

*Het rapportcijfer is het gemiddelde van de beoordeling van de vier Formule 1-redacteuren van Motorsport.com Nederland.

Erwin Jaeggi: 5,0

Filip Cleeren: 5,0

Ronald Vording: 4,0

Mark Bremer: 4,0