Webber: "Vettel is een vechter, maar luistert niet goed"

Vettel heeft zijn zwakste seizoen achter de rug sinds hij eind 2014 Red Bull inruilde voor Ferrari. Hij werd regelmatig verslagen door zijn jonge teamgenoot Charles Leclerc, maar kon in Singapore eindelijk van zich afbijten met een emotionele overwinning. Toch bleef het bij die ene zege, een magere balans voor de viervoudig wereldkampioen die zich ook in 2019 liet betrappen op stilaan kenmerkende foutjes. Met een vijfde plaats in de stand om het wereldkampioenschap presteerde Vettel onder de maat. Hij scoorde 240 punten tegenover 264 voor Leclerc. De Monegask won ook het kwalificatieduel met 12-9. Vettel was na afloop van het seizoen hard voor zichzelf: “Ik heb het gevoel dat ik niet altijd gedaan heb wat ik zou kunnen. Ik zit lang genoeg in deze sport om dit eerlijk toe te geven. Ik denk dat ik het hier en daar een stuk beter had kunnen doen."

Volgens Mark Webber, de voormalig teamgenoot van Vettel bij Red Bull en dezer dagen analist bij het Britse Channel 4, moet Vettel deze winter advies zoeken in zijn omgeving. Iets wat niet in de natuur van de koppige Heppenheimer zou liggen. "Hij heeft zijn slechtste seizoen achter de rug en moet volgend jaar uit een ander vaatje tappen", vertelde Webber bij Channel 4. "Seb is een winnaarstype, een vechter. Maar zijn zwakke punt is dat hij niet goed kan luisteren. Hij zou er goed aan doen om de hulp van andere mensen te zoeken, wat voor hem een volledig nieuw idee is."

Tijdens een moeizaam seizoen namen de geruchten over de toekomst van Vettel bij Ferrari stilaan toe, maar de 32-jarige Duitser, die onlangs de trotse vader is geworden van een derde kind, ontkent met klem dat hij de intentie heeft om de Formule 1 binnenkort vaarwel te zeggen.

Vettel zit na het F1-seizoen 2020 zonder contract bij Ferrari, net zoals Lewis Hamilton bij Mercedes en Max Verstappen bij Red Bull. Hamilton en diens teambaas Toto Wolff kregen eerder deze maand al vragen voorgeschoteld over een mogelijke overstap van de Britse wereldkampioen naar Maranello.

Analyse: Zou Hamilton de overstap naar Ferrari aandurven?