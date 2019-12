Vettel hard voor zichzelf: "Ben gewoon eerlijk"

De viervoudig wereldkampioen schreef in 2019 slechts een zege bij op zijn palmares en eindigde in het kampioenschap slechts op de vijfde plaats. Het was daarmee zijn minst goede seizoen sinds hij in 2015 bij Ferrari kwam. Teamgenoot Charles Leclerc was hem in diens eerste seizoen bij Ferrari met enige regelmaat de baas, een handvol fouten zorgden ervoor dat Vettel meermaals naast een goed resultaat greep. Nadat hij tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi op de vijfde plaats eindigde, verklaarde Vettel tegenover de televisieploegen dat hij beter had kunnen presteren in 2019.

Op de vraag van Motorsport.com waarom hij zo hard voor zichzelf was, predikte Vettel dat hij enkel objectief naar zijn eigen presteren heeft gekeken en tot deze conclusie kwam. “Nee, ik ben gewoon eerlijk geweest”, klonk het bij de 32-jarige uit Heppenheim. “Ik heb het gevoel dat ik niet altijd gedaan heb wat ik zou kunnen. Ik zit lang genoeg in deze sport om dit eerlijk toe te geven. Ik denk dat ik het hier en daar een stuk beter had kunnen doen. Ik weet dat ik beter kan en dus kijk ik als eerste naar mezelf. Ik pak de zaken aan waarvan ik denk dat ze beter kunnen, maar daarbij kijk ik altijd eerst naar mezelf. Ik weet dat ik het beter kan doen. Dat is waar ik mee aan de slag ga, het lijkt me duidelijk dat ik het volgend jaar beter wil doen.”

Vettel spinde in Bahrein toen hij in gevecht was met Lewis Hamilton, Leclerc ging aan de leiding toen hij laat in de race te maken kreeg met een motorisch probleem. Vettel maakte voor de zomerstop nog twee forse fouten. De eerste kwam in Canada toen hij van de baan schoot en een tijdstraf kreeg, op Silverstone crashte hij vervolgens met Max Verstappen. Tijdens de thuisrace van Ferrari in Monza spinde Vettel terwijl teamgenoot Leclerc zegevierde. Uiteindelijk kwam de eerste overwinning in Singapore, hoewel hij daar geholpen werd door een nadelige strategie van poleman Leclerc. Vervolgens was er sprake van controverse in Rusland na een teamorder van Ferrari, in Brazilië vielen beide Ferrari-mannen uit door contact met elkaar.

Hoewel Vettel stelt dat er geen ‘grote zaken’ hoeven te veranderen, gelooft hij dat het beter kan: “Het zit altijd in de details, kleine aanpassingen, er zijn geen grote zaken”, vervolgde Vettel. “Ik hoef niet anders te rijden, ik weet hoe het werkt en we werken natuurlijk allemaal samen om de auto beter te maken zodat we beide sneller worden. Maar zoals ik zei moet je altijd naar jezelf kijken. Ik doe niet meer hetzelfde als wat ik tien jaar geleden deed. Ik heb geleerd en doe het nu beter. Maar er zijn altijd zaken waarvan je het gevoel hebt dat het nog beter kan.”

De moeizame start van Ferrari heeft Vettel dit seizoen niet geholpen. De Italiaanse renstal was in de eerste races van dit jaar simpelweg niet opgewassen tegen het dominante Mercedes. De titelstrijd ging daar eigenlijk al verloren, weet Vettel. “We hebben de eerste helft van het jaar veel tijd gespendeerd aan het zoeken naar waar we tekortkwamen. We zochten naar de specifieke oorzaken, waar was de auto niet goed genoeg. We hebben veel geprobeerd”, aldus Vettel. “Hier en daar denk ik dat we ons beter hadden kunnen richten op de prestaties van die dag, aan de andere kant hoort het ook bij het proces. Het gaat nooit om grote dingen, maar met de manier waarop ik reed had ik wel een paar keer het gevoel dat ik bepaalde fouten niet had mogen maken. Wat betreft m’n aanpak zijn er wel dingen die ik beter kan doen.”

Met medewerking van Scott Mitchell