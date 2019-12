Vergne stelt combikampioenschap Formule 1 en Formule E voor

Tweevoudig Formule E-kampioen Vergne opperde tijdens de FIA-prijzenceremonie in Parijs een interessant idee: een gezamenlijk kampioenschap met de Formule 1. De ervaren rijder, tussen 2012 en 2014 drie jaar lang met Toro Rosso actief, sluit niet uit dat de F1 ook de overstap maakt naar elektrisch racen. Een combinatie met de Formule E zou dan een mooie prestigestrijd kunnen opleveren.

“Ik heb geen glazen bol, maar zes jaar geleden had ook niemand gedacht dat er ooit een elektrisch racekampioenschap zou komen”, stelt Vergne vast. “Nu gaat de Formule 1 ook die kant op: ze willen in 2030 CO2-neutraal zijn. Dat heeft wat mij betreft geen zin als je het milieu blijft vervuilen met fossiele brandstoffen. Misschien wordt de F1 ook elektrisch, of stappen ze over op waterstof. Ik heb geen idee.”

De Fransman komt met een innovatief idee: “Het zou me leuk lijken als in de nabije toekomst de tien beste rijders uit de Formule 1 en de tien beste coureurs uit de Formule E samen een seizoen van twintig races rijden: tien in de FE en tien in de F1. Dat zou geweldig zijn.”

Geld niet van doorslaggevend belang

De Formule E-kampioen laat zich al enkele jaren goed zien in de elektrische klasse en voelt zich er veel meer thuis dan in de Formule 1. Het feit dat er zoveel teams en rijders kunnen winnen, maakt hem nog altijd enthousiast: “Sommige teams hebben een groter budget maar dat maakt hen niet sneller”, zei hij over de Formule E. “Zolang je niets bovennatuurlijks vindt, kan je niet opeens een seconde sneller zijn. En precies dat is het probleem van de Formule 1. Mercedes, Ferrari en Red Bull zijn gemiddeld meer dan een seconde sneller dan de rest. Dat is in de Formule E niet het geval.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble