Eindrapport Nikita Mazepin: Leerjaar voor het lachertje van het veld

Het Formule 1-seizoen van Nikita Mazepin

Positie in het wereldkampioenschap: 20

Aantal WK-punten: 0

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 18e plaats (Azerbeidzjan, Frankrijk)

Beste resultaat: 14e plaats (Azerbeidzjan)

Rapportcijfer: 4,5

Voordat hij ook maar een meter had gereden in de Haas VF-21 stond Nikita Mazepin in de Formule 1 al met 1-0 achter. Het rijkeluiszoontje uit Rusland had zich met omstreden acties op en naast de baan niet bijster populair gemaakt bij de fans, die met petities en heuse hashtags online het team van Haas al opriepen om de coureur eruit te schoppen, nog voordat hij ook maar een meter had gereden. De hilariteit was dan ook groot toen Mazepin tijdens het eerste raceweekend in Bahrein talloze malen achterstevoren kwam te staan. De bijnaam Nikita Mazespin was snel geboren, net als de nodige websites waarop bij werd gehouden hoe vaak de debutant al van de baan was gespind. De teller stond halverwege het seizoen al op zeventien.

Nikita Mazepin was dit jaar het lachertje van het veld. In een seizoen waarin er iedere race twintig auto’s aan de start stonden, heeft de Rus het voor elkaar gekregen om het jaar af te sluiten op plek 21. Zelfs Robert Kubica – die bij Alfa Romeo twee races in mocht vallen voor de positief geteste Kimi Raikkonen – heeft in die twee races namelijk betere prestaties geleverd dan Mazepin in een heel jaar. De debutant had het ook geregeld aan de stok met teamgenoot Mick Schumacher, die in 2021 duidelijk de betere was van de beide Haas-coureurs. Slechts twee keer mocht Mazepin op de startopstelling voor zijn teamgenoot plaatsnemen. Beide keren betrof het een raceweekend waar Schumacher vanwege een crash in de derde vrije training niet deel had kunnen nemen aan de kwalificatie. De Duitser was ook in het overgrote deel van de races de snellere van de beide Haas-debutanten.

Mazepin was dit jaar veel te langzaam. In de kwalificaties was hij geregeld meer dan een seconde trager dan zijn teamgenoot. Op eigen bodem in Sotsji moest de debutant zelfs bijna vier(!) tellen toegeven op zijn Duitse stalgenoot. In de eerste seizoenshelft gebruikte Mazepin vaak nog het excuus dat hij zou rijden met een zwaarder chassis en daarom in het nadeel was. De resultaten werden in de tweede seizoenshelft echter niet beter toen Haas een lichter chassis voor hem had gebouwd.

Het is wel bewonderenswaardig hoe Mazepin zich ondanks alle kritiek staande heeft gehouden in zijn debuutseizoen. Volgens de eerder genoemde websites is hij in de tweede seizoenshelft namelijk nog 'maar’ zes keer van de baan gespind. Bovendien heeft hij onderaan de streep minder brokken gereden dan mede-debutanten Schumacher en Yuki Tsunoda. In Brazilië leek hij op weg naar zijn beste kwalificatieresultaat van het seizoen, totdat een klein foutje in de allerlaatste bocht daar een stokje voor stak. De Rus brak vervolgens voor de camera’s, waaruit bleek dat ook Mazepin maar gewoon een 22-jarig jochie is met enorm veel druk op de schouders. Debuteren in een team met de minste financiële middelen, waar je eigen engineers en monteurs worden weggekocht door de grotere teams, is voor geen enkele coureur makkelijk.

Medelijden hoeven we desondanks niet te hebben met Mazepin. Dankzij de centjes van papa Dmitry mag Nikita het volgend jaar namelijk nog een keer gaan proberen bij Haas. Zijn er andere coureurs die meer recht hebben op een stoeltje in de Formule 1? Absoluut, maar in de VF-21 van dit jaar hadden ook coureurs als Oscar Piastri en Theo Pourchaire nauwelijks potten kunnen breken. Het is te hopen dat het besluit van Haas om alles op 2022 te zetten volgend jaar daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt. Een eerlijke kans om zichzelf te bewijzen is zelfs bad boy Mazepin namelijk wel gegund.

2021 was een moeizaam maar waardevol leerjaar voor Nikita Mazepin. Laat volgend jaar maar zien wat je ervan op hebt gestoken.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 4,5 Ronald Vording 5,0 Koen Sniekers 5,5 Niels Dijksterhuis 3,0 Bjorn Smit 4,5