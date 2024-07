Op 20 maart werd de naam van Mazepin van de sanctielijst van de EU gehaald. De rechter bepaalde dat de 25-jarige Nikita enkel op de lijst stond vanwege zijn vader Dmitry, die banden heeft met de Russische president Poetin. Die relatie is niet voldoende om de voormalig Formule 1-coureur op de sanctielijst te houden. Dat betekent dat de Rus vanaf 30 mei voor het eerst sinds 2022 weer voet mag zetten op Europese bodem.

Mazepin maakte meteen gebruik van die gelegenheid en reisde af naar het nieuwe Balton Park Circuit in Hongarije. Daar ging hij aan de slag met een LMGT3-bolide, naar verluidt een Ferrari 296 GT3. “Ik ben blij dat de EU heeft erkend dat atleten zoals ikzelf, die geen relatie hebben met de politiek, geen sancties opgelegd moeten krijgen”, zei Mazepin over de beslissing. “Ik hoop dat alle atleten die momenteel wegens geopolitieke redenen niet kunnen deelnemen aan internationale competities, hun rechtmatige plek in de sportgemeenschap terugkrijgen.”

De Rus verloor zijn zitje bij het Haas F1 Team toen de formatie het contract liet ontbinden nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Ook de sponsordeal met Uralkali, geleid door vader Dmitry, werd opgezegd. Haas en Uralkali eindigden uiteindelijk in de rechtbank vanwege een geschil over contractbreuk. Afgelopen maand werd uitspraak gedaan door het Zwitserse gerechtshof. Daar werd geoordeeld dat Haas een restant van het sponsorbedrag moet terugbetalen. Motorsport.com heeft vernomen dat het gaat om zo’n negen miljoen dollar.