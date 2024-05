Magnussen wil in 2025 bij Haas F1 blijven: "Nog niet klaar"

De samenwerking tussen Kevin Magnussen en Haas F1 Team gaat lange tijd terug. In 2017 tekende de Deen bij het Amerikaanse team, waarna hij in 2020 plaats moest maken voor Nikita Mazepin en Mick Schumacher. Twee jaar later keerde de coureur uit Roskilde weer terug, nadat Mazepin moest vertrekken vanwege het Rusland-Oekraïne-conflict. Aan het einde van het huidige seizoen loopt zijn contract af, maar als het aan Magnussen ligt, is hij in 2025 weer in de kleuren van Haas te bewonderen. "Ik heb het idee dat ik hier nog niet klaar ben. Dat gevoel heb ik ook altijd al gehad. Ik ben hier nu al een aantal jaar en ben er zeker van dat we nog niet onze volle potentie hebben benut", aldus de 31-jarige. "Ik ben net als de meeste coureurs al bezig met volgend jaar. Ik heb net gezegd wat ik denk van de optie om bij Haas te blijven, wat volgens mij de meest logische optie is."

Dit seizoen is Haas een van de verrassingen. De formatie uit Kannapolis begon met de verwachting dat het het langzaamste team zou zijn, maar bij de constructeurs staat het zevende. De zeven punten die zijn gescoord, geven Magnussen vertrouwen voor de toekomst. "We hebben nu een betere basis voor het benutten van deze potentie. Ik heb het idee dat we talentvolle mensen hebben, dat hadden we al vanaf het begin", vertelt de rijder, die ook blij is met de ontwikkelingsrichting. "We kopiëren nu niet alleen Ferrari, maar we kijken naar Red Bull Racing. Daar zijn we niet de enige in."

Verrassend afscheid van Hülkenberg

Mocht Magnussen zijn contract verlengen, dan krijgt hij hoe dan ook een nieuwe teamgenoot. Nico Hülkenberg vertrekt na het huidige seizoen naar Sauber. Magnussen had niet gedacht dat de Duitser naar een ander team zou overstappen. "Ik had altijd gedacht dat Nico en ik volgend jaar hier zouden blijven. Het is duidelijk dat hij de keuze heeft gemaakt om naar Sauber/Audi te gaan. Daar wens ik hem het beste bij", vertelt de ervaren rijder. "We zijn er nu op gefocust om dit jaar zo goed mogelijk af te sluiten. We willen voortbouwen op de progressie die we hebben geboekt en daar volgend jaar van profiteren."

Magnussen is benieuwd wie zijn teamgenoot wordt en hoopt dat die qua karakter op Hülkenberg lijkt. "We werken goed samen, we zijn een team. We zijn competitief, maar dat helpt ons goed. We zitten elkaar niet in de weg", verklaart hij. "Dat kan voor een ongezonde situatie zorgen, maar wij zijn twee volwassen coureurs en we voelen het goed aan. Hopelijk kan ik bij het team blijven en is mijn toekomstige teamgenoot net zo goed als deze man [Hülkenberg]."