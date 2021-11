Mazepin vecht tegen de tranen na kwalificatie: “Heb het verknald”

De 22-jarige Mazepin is dit jaar bij het team van Haas bezig aan zijn debuutseizoen in de Formule 1. Bij het achterhoedeteam valt er echter weinig eer te behalen met de VF-21, waardoor Mazepin het merendeel van de races dit jaar als laatste heeft moeten aanvangen. De debutant moet bovendien ook zijn meerdere erkennen in Mick Schumacher, die zowel in de kwalificaties als in de races regelmatig weet af te rekenen met zijn teamgenoot.

Vrijdag leek Mazepin de rode lantaarn tijdens de kwalificatie voor de GP van Brazilië eindelijk af te kunnen staan aan zijn teamgenoot, totdat het in de allerlaatste bocht fout ging voor de Rus. De debutant ging iets te enthousiast op het gas en verloor daarbij de achterkant van de Haas, waardoor hij kostbaar tijdverlies opliep en wederom genoegen moest nemen met de twintigste, en daarmee langzaamste tijd.

'Ik wilde te graag'

“Ik was bezig aan een goede ronde, maar toen maakte ik een fout”, sprak Mazepin achteraf. “De auto voelde goed. Ik dacht dat het onze dag was om eindelijk eens dicht achter Williams te zitten. Het was een goede kwalificatie, maar ik wilde gewoon te graag.”

Mazepin vocht zichtbaar tegen de tranen na zijn negentiende opeenvolgende uitschakeling in het eerste kwalificatiedeel dit seizoen. Het kleine foutje deed hem waarschijnlijk extra veel omdat hij dit weekend voor het eerst kennismaakt met het circuit van Interlagos en de baan heeft moeten leren aan de hand van onboardbeelden op YouTube, omdat hij vooraf niet in de gelegenheid was om de baan te verkennen in de simulator. Daarnaast kwam de Rus deze week opnieuw onder een vergrootglas te liggen door een video op social media, waarop te zien was hoe hij het in een nachtclub aan de stok leek te hebben met een uitsmijter. Een incident dat volgens de Haas-coureur zelf nogal werd opgeblazen.

Ondanks het gebrek aan terreinkennis had Mazepin in de kwalificatie veel vertrouwen in de auto: “Absoluut. De jongens hebben het echt goed gedaan. Ik heb hier nog nooit gereden in de simulator”, snikte Mazepin, alvorens hij de hand in eigen boezem stak: ‘Ik heb het verknald.”