Sainz was vol verbazing over rijstijl Leclerc in Ferrari

Na twee seizoenen bij McLaren tekende Carlos Sainz Jr. voor 2021 een contract bij Ferrari. Bij de Scuderia kwam hij aan de zijde van Charles Leclerc te rijden, die in 2020 nog overtuigend afrekende met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. In de openingsfase van 2021 leek Leclerc ook de sterkere van de twee Ferrari-rijders, maar gedurende het seizoen boekte Sainz de nodige progressie. Hij eindigde uiteindelijk vier keer op het podium en werd vijfde in het kampioenschap, 5,5 punten voor nummer zeven Leclerc. De Monegask stond twee keer op het podium, maar pakte wel twee keer de pole-position.

Sainz en Leclerc hebben veel van elkaar geleerd in het eerste jaar van hun samenwerking. Aanvankelijk vond Sainz het echter moeilijk te geloven op welke manier Leclerc zo snel reed tijdens de wintertests. “Vanaf de wintertests in Bahrein had ik veel te leren van Charles. De wijze waarop hij de Ferrari op een bepaalde manier bestuurde om zo snel te zijn als hij het hele jaar was, daar moest ik mezelf op aanpassen. Ik moest veel dingen kopiëren die ik op de data zag”, erkende Sainz. “Soms was het moeilijk te geloven dat het mogelijk was om dat te doen, hij was zo ongelofelijk snel dat het eigenlijk schokkend was. Maar beetje bij beetje kwam ik door aanpassingen en dingen leren op een goed niveau. Bij de start van de winterstop is hij op enkele vlakken nog veel sterker dan ik. We gaan informatie uitwisselen en proberen om betere coureurs te worden door van elkaar te leren.”

Ook Leclerc profiteert van samenwerking met Sainz

Ook voor Leclerc gold dat hij in het eerste jaar van de samenwerking met Sainz veel aan zijn teamgenoot heeft gehad. “We hebben veel geleerd. Je leert altijd als je een nieuwe teamgenoot hebt, zoals de nieuwe manier waarop Carlos het raceweekend benadert, de manier waarop hij werkt, zijn talent, zijn pure snelheid en de manier waarop hij de bochten neemt”, aldus de tweevoudig Grand Prix-winnaar. “Hij heeft een geweldig jaar gehad, dus hij heeft mij echt gepusht om iedere race beter te presteren. Het is heel interessant geweest. Een van Carlos’ sterke punten is denk ik zijn racemanagement en bandenmanagement. Sinds 2019 is dat juist mijn zwakke plek geweest. In 2020 heb ik veel progressie geboekt als coureur en dit jaar opnieuw, mede door Carlos.”

In vier van de laatste vijf races van 2021 eindigden Sainz en Leclerc direct achter elkaar en in het kampioenschap werden ze uiteindelijk dus door 5,5 punten gescheiden. De kleine onderlinge verschillen gaan er volgens de Spanjaard voor zorgen dat beide coureurs volgend seizoen een hoger niveau gaan halen en daar gaat “ook het team van profiteren. Het is een geweldige strijd om te hebben en Charles is een geweldige teamgenoot, buiten dat hij een heel fijne gast is om mee samen te werken.”