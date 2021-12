Verstappen maakte indruk op Daimler-topman: “Ronde was uniek”

In Abu Dhabi had Max Verstappen zich op zaterdag van de pole-position verzekerd voor de beslissende race van 2021. Voorafgaand aan de kwalificatie leek Mercedes het te kloppen team op het Yas Marina Circuit, maar de coureur van Red Bull Racing perste er een geweldige ronde uit die hem uiteindelijk met bijna vier tienden voorsprong de pole opleverde. Daarmee verzekerde Verstappen zich van de ideale startpositie in de strijd om de wereldtitel, die hij op gelijke hoogte met concurrent Lewis Hamilton begon.

Met zijn knappe pole-ronde maakte Verstappen niet alleen indruk op zijn eigen team en zijn fans, maar ook op de topman van Daimler, het moederbedrijf van Mercedes. CEO Ola Källenius was naar Abu Dhabi afgereisd voor het laatste F1-treffen van 2021 en ging op de startopstelling in gesprek Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull. Normaal blijft de inhoud van deze gesprekken onbekend, ware het niet dat Marko voorzien was van een microfoontje voor een reportage van ServusTV. Daarin was dus ook te horen wat Källenius te melden had: “Moge de beste coureur winnen! Wat Max zaterdag [in de kwalificatie] liet zien, was uniek. De ronde die hij daar neerlegde, was er eentje voor de eeuwigheid.”

In de race leek Verstappen vervolgens lang naast de wereldtitel te grijpen. Hamilton kwam bij de start beter weg, nam de leiding en reed vervolgens eenvoudig weg. Een late safety car-fase bracht het veld weer dicht bij elkaar en gaf Verstappen de kans om in de laatste ronde de beslissende aanval in te zetten en de titel alsnog te pakken. Ook als de vijf auto’s tussen de Nederlander en Hamilton geen plaats hadden hoeven maken, had hij volgens Marko de titel in de wacht gesleept. “Max had deze vier of vijf auto’s in no-time ingehaald. Zij waren aan de kant gegaan en dan was dit duel er alsnog gekomen”, vertelde hij in een interview met Motorsport.com Duitsland. “De beslissende factor was bocht 5. Daar heb je grip nodig en dat hadden wij met de softs. Tot dat punt hadden de rijders zich makkelijk laten inhalen.”