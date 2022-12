Eindrapport Fernando Alonso: De grootste pechvogel van het F1-seizoen

Het Formule 1-seizoen van Fernando Alonso

Positie in het wereldkampioenschap: 9

Aantal WK-punten: 81

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 2e plaats (Canada)

Beste resultaat: 5e plaats (Groot-Brittannië, België, Brazilië)

Rapportcijfer: 7,8

Fernando Alonso was misschien wel een van de sterkste Formule 1-coureurs van afgelopen seizoen. Ondanks zijn 41-jarige leeftijd is hij nog steeds net zo toegewijd en fel als toen hij in in 2001 in F1 begon. Het is een waar genot om naar de Spanjaard te kijken. Uit mindere auto's haalt hij altijd alles en vaak net even dat beetje meer. Alonso werkte afgelopen twee jaren zijn derde periode in Enstone af. In 2021 keerde de man uit Oviedo terug naar de koningsklasse en was zo weer gewend aan de snelheid. Hij eindigde een keer op het podium, iets dat hem in 2022 niet lukte.

Toch viel hij bijna elke race weer in positieve zin op. Wierp je een blik op de top-tien, dan stond de naam van Alonso hier ongetwijfeld bij. Steevast reed de Alpine-coureur in de punten, tenzij zijn A522 anders besloot. Want als hij niet in de top-tien reed, stond 'ie geregeld met een kapotte wagen in de pits of naast de baan. Het heeft de man uit Oviedo een hoop punten gekost en toch eindigde hij maar elf punten achter teamgenoot Esteban Ocon in het kampioenschap. Laten we ook zijn knappe tweede startplek in Canada niet vergeten, achter Max Verstappen. Het geeft aan hoe bijzonder knap de beste man in de rondte ging en uit welk racehout hij gesneden is.

Trammelant

Maar we moeten ook eerlijk zijn: bijna overal waar Alonso komt, is er wel iets aan de hand. In beide McLaren-periodes liep het niet heel lekker en ook in zijn tweede Renault-periode gebeurde er wel het een en ander. Bij Alpine was het afgelopen seizoen weer raak. Allereerst nam hij de schokkende beslissing om naar Aston Martin over te stappen. Nu is die stap redelijk logisch, gezien de meerjarige deal die de Britse renstal hem bood. Maar in Brazilië werd duidelijk dat er opnieuw trammelant was. In de openingsronde van de sprintrace botste hij twee keer met Ocon, om meteen na de wedstrijd te melden: "Nog één race te gaan". Schijnbaar boterde het al langer niet tussen hem en zijn ploegmaat. Ocon deed er na het F1-seizoen een schepje bovenop door te stellen dat Alonso slechts twee procent van het werk deed. Alonso gaat in 2023 bij zijn vierde werkgever in de Formule 1 aan de slag. Het is met name de vraag hoe eigenaar Lawrence Stroll gaat reageren op eventuele negatieve uitlatingen.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 7,5 Niels Dijksterhuis 8,5 Bjorn Smit 8,5 Mark Bremer 7