Nadat hij afgelopen september tijdens de Italiaanse Grand Prix als invaller bij Williams zijn Formule 1-debuut mocht maken, krijgt Nyck de Vries in 2023 de kans om een volledig seizoen af te werken. AlphaTauri biedt hem de mogelijkheid om aan de zijde van Yuki Tsunoda in ieder geval 23 of, als er een vervanger voor China komt, zelfs 24 races te rijden. De invalbeurt in Monza heeft voor AlphaTauri een belangrijke rol gespeeld in het aantrekken van de Friese coureur, zo gaf teambaas Franz Tost eerder al toe. Voor zijn eerste meters in dienst van AlphaTauri moest De Vries echter wachten tot de young driver test in Abu Dhabi, omdat hij tot en met de slotrace van 2022 onder contract stond bij Mercedes.

De eerste test in de AT03 verliep voorspoedig voor De Vries, die daarmee meteen een sterke indruk heeft achtergelaten op Tost. "Als onze auto goed is, verwacht ik veel van Nyck. Hij heeft een uitstekende test gedaan in Abu Dhabi en zijn feedback was heel goed", blikt de 66-jarige teambaas met Speedweek terug op de test op het Yas Marina Circuit. De eerstvolgende officiële test vindt eind februari pas plaats, maar voor die tijd gaat AlphaTauri hard aan de slag om De Vries klaar te stomen voor zijn debuutseizoen. "We gaan hem goed voorbereiden. We hebben nog twee bandentests én een privétest voordat de officiële F1-tests beginnen. Voor de start van het seizoen heeft hij dan 3000 tot 4000 kilometer afgelegd. Daarmee moet hij goed voorbereid aan het seizoen kunnen beginnen."

De Vries is bij AlphaTauri de vervanger van Pierre Gasly en is voor 2023 gekoppeld aan Tsunoda, die aan zijn derde F1-seizoen gaat beginnen. Tost hoopt dat de Japanner de stijgende lijn van de laatste fase van 2022 kan doortrekken. "Yuki heeft zich redelijk goed ontwikkeld. Hij heeft zich verbeterd en was in de laatste kwalificaties sneller dan Pierre. Hoeveel hij zich verder nog kan verbeteren, hangt volledig van hemzelf af. Ik verwacht dat hij sterk presteert in 2023", aldus Tost, die benieuwd is hoe het Gasly vergaat na zijn overstap naar Alpine. "Hij heeft nu veel ervaring, maar in Esteban Ocon heeft hij een sterke teamgenoot die Alpine en de bolide heel goed kent. We moeten afwachten hoe snel hij daar integreert."

