Tost: "Goed woordje van Max? Nee, rechtervoet De Vries zei genoeg"

De zaterdag in Japan is begonnen met het langverwachte transfernieuws: Pierre Gasly naar Alpine en Nyck de Vries naar AlphaTauri. De Nederlander mag instappen naast Yuki Tsunoda en heeft volgens Franz Tost meer dan genoeg laten zien om daar aanspraak op te maken. "Waarom we Nyck hebben gekozen? Nou, omdat hij snel is!", grapt Tost in de persconferentie in Japan. "Ik ken hem uit het verleden, eigenlijk uit de karting-tijd. Volgens mij was het 2011 toen hij zowel Europees kampioen als ook wereldkampioen werd. Daarna is hij ook heel succesvol geweest in alle andere klassen waarin hij heeft gereden. Hij heeft in de Formule Renault gewonnen, in de GP3, in de Formule 2 en is zelfs wereldkampioen in de Formule E geworden. Hij staat voor mij echt hoog aangeschreven als coureur en verdient het om in de Formule 1 te komen. Ik kijk er erg naar uit om hem in de auto te hebben."

De Vries langer op lijst, Monza geeft laatste zetje

De Italiaanse Grand Prix in Monza is belangrijk geweest in de besluitvorming, zo benadrukt Tost. "Dat weekend heeft grote invloed gehad, ja. Daar heeft hij zijn potentie ook in de Formule 1 laten zien. Hij heeft geweldig werk geleverd en geen fouten gemaakt, dus daardoor was het een makkelijke keuze."

Toch stond De Vries ook voordien al op de lijst bij het team uit Faenza. "Monza was belangrijk, maar geen eyeopener. Voor die tijd stond Nyck al op onze radar en eigenlijk is het een complete legpuzzel, zo moet je het zien. De speciale omstandigheden waardoor andere coureurs hun teams hebben verlaten, spelen natuurlijk een rol en dat geldt ook voor het besluit van Red Bull Racing om in 2024 niet met Pierre Gasly te racen", zo laat Tost op een vraag van Motorsport.com weten. "Die dingen hebben ons samen tot deze situatie gebracht en dus ook tot de overtuiging dat Nyck de beste keuze is. We denken namelijk dat hij goed binnen het team past."

Twee Nederlander binnen F1-tak van Red Bull

Met de keuze voor De Vries wijkt AlphaTauri wel af van de gebruikelijke procedure om Red Bull-junioren op te pikken en die klaar te stomen voor Red Bull Racing. In dit geval was een talent uit het eigen opleidingsprogramma vissen echter geen optie. "Nee. Natuurlijk hebben we wel naar alle Red Bull-junioren gekeken, dus naar Lawson, Iwasa en Hauger. Maar ze missen allemaal nog ervaring. Die coureurs moeten allemaal nog minimaal één of twee jaar in hun eigen klasse rijden en dan zien we wel wat de toekomst brengt."

Bij de externe blik is er zoals bekend ook naar IndyCar-coureur Colton Herta gekeken: "Natuurlijk hebben we met Herta gesproken, maar doordat hij geen superlicentie heeft en de FIA hem ook geen licentie wil geven, werd al vrij snel duidelijk dat hij geen optie zou zijn. Qua marketing was Herta trouwens wel interessant geweest, ook voor het merk AlphaTauri op de Amerikaanse markt. Maar die optie was er niet en dus hebben wij al snel een andere afweging gemaakt." Op de vraag of Max Verstappen bij die andere afweging nog een goed woordje voor De Vries heeft gedaan binnen het Red Bull-bolwerk, sluit Tost af: "Dat was niet nodig. De rechtervoet van Nyck zei al genoeg!"