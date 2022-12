Circuitdirectie Hungaroring kondigt grootschalige verbouwing aan

De Grand Prix van Hongarije wordt al sinds 1986 afgewerkt op de Hungaroring en is een van de meest populaire races op de Formule 1-kalender. De organisatie van de GP laat weten dat de 38e editie van de Formule 1 Grand Prix inmiddels is uitverkocht. Kaarten voor de vrijdag en zaterdag gaan binnenkort in de verkoop. Het grote nieuws is echter dat de schop in de grond gaat. Het circuit meldt dat de verbouwing onderdeel is van een strategisch ontwikkelingsprogramma.

Her en der zijn faciliteiten op het circuit verouderd en dus is het de hoogste tijd om de zaken te moderniseren. Allereerst worden er verouderde nutsvoorzieningen aangepakt. Dit betekent onder meer dat het netwerk van drink-, blus- en afvalwater wordt vernieuwd en het elektriciteitsnetwerk wordt aangepakt. Daarnaast krijgt de Hungaroring een nieuwe hoofdingang, komt er een faciliteit waar men bezoekers kan ontvangen, wordt er een café geopend voor de fans en komt er in datzelfde gebouw ook een winkel. De twee gebouwen worden met elkaar verbonden.

"Ik sta sinds 2010 aan het roer van de Hungaroring en heb lange tijd op dit moment gewacht. In de afgelopen periode hebben we zeker niet stilgezeten. Ons circuit is op een aantal plekken verbeterd. We werken voortdurend om aan alle veiligheidseisen te voldoen. We plaatsten nieuw hekwerk, onderhielden de tribunes en voorzagen in 2016 het asfalt van een nieuwe toplaag", zegt CEO Zsolt Gyulay. "Gezien de nieuwe circuits waar F1 naartoe reist, was dit allemaal niet goed genoeg. Nu is tevens het juiste moment om aan de slag te gaan. We zien namelijk dat er tussen de zogenaamde 'one-size-fits-all'-circuits ook steeds meer waarde wordt gehecht aan traditionele locaties zoals Hongarije. In ons geval ligt Boedapest ook nog eens om de hoek."

Nieuwe circuits een voorbeeld

De Formule 1 verwelkomde de laatste jaren veel nieuwe circuits op de kalender. Stuk voor stuk leverden de nieuwe organisaties strakke banen af. Dat is ook in Hongarije niet onopgemerkt gebleven. "We mogen niet vergeten dat de infrastructuur op andere banen van een veel hoger niveau is dan bij ons. Dankzij het strategische ontwikkelingsprogramma zijn wij in staat om op korte termijn al met hen te concurreren. Op die manier kunnen we F1 aanhouden en nog jaren de aandacht op ons land en onze hoofdstad vestigen."

Dat de Hongaarse Grand Prix een succesnummer is, blijkt uit de verkoopcijfers. Gyulay meldt dat alle kaarten voor de zondag in 2023 verkocht zijn. "Het laat niet alleen zien dat de coureurs, maar ook de fans van ons circuit houden", vervolgt de chef. "De cijfers van 2022 bewijzen dat ook. Op zondag hadden we 100.000 toeschouwers. Over vier dagen telden we er 290.000. De race was toen in april al volledig uitverkocht. Nu is dat december geworden."